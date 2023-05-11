臭？吃素鄰居聞煮肉味「噁心不安」 寫信要求「料理時關窗」惹議

鄰里間要和睦相處並非易事。澳洲有網民在社交平台表示，素食主義的鄰居寫信投訴她煮肉的味道令人「噁心不安」，要求她在煮肉時將側窗關上。帖文引起網友關注，不少人爭相討論鄰居的要求是否合理，有人認為做法有禮且正確，「難道與鄰居相處有問題也不可以提出嗎？」，也有人覺得對方反應過度，「如果他們不喜歡肉味，應該是他們關窗吧」。

綜合外媒報導，居住在澳洲伯斯（Perth）本斯海灘（Burns Beach）的女網友在社交平台上表示，她收到了1封來自鄰居的親筆信，信封面上寫上「請認真看待」，而該圖片被轉載至各個平台而在網上瘋傳。鄰居在信中要求樓主在料理肉類時關上側面窗戶，因為肉的味道令作為素食主義的他們一家感到「噁心不安」，「我們感謝你的諒解」。

而事件並沒有就此結束，數日後樓主更新，指又收到鄰居更長的親筆信。信封面寫上「最後的警告」，標題為「適可而止吧，請認真看待」，內文中，鄰居提及自己向樓主提出對煮肉味道的關注，但樓主卻在某晚邀請人來燒烤，「你明知道這會影響到我和家人」。

鄰居又指從友人處得知樓主將事件分享到網上後，反而受到網友炮轟，並認為這是「惡有惡報」。鄰居再次要求樓主在煮肉時關上側面窗戶及不要再燒烤，否則會舉報她及分享到社交平台。不過樓主就表示派對是在數周前舉行，並非想故意激怒鄰居。

帖文備受關注，但各方意見兩極，樓主及鄰居一家各有支持者。有人認為鄰居一家「反應過度」，「難道他們在外面見到人在燒烤也要上前叫他們停下來嗎？」、「他們沒有權利要求別人改變生活習慣」、「回信說你對他們說你做飯一事感到冒犯和不快，請他們搬家吧」；但另一邊的人就認為鄰居一家沒有問題，「這已經是我能想到最有禮貌的表達方式了，起碼他們選擇發起溝通」、「作為素食者，我能明白肉味有多困擾」、「他們只是想向鄰居提出由她所造成的困擾，我不認為這有什麼問題」。

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文章授權轉載自《香港01》