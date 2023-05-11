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電費高達4萬元！男子為省錢出奇招 全家燈拆掉只留一顆燈泡

聯合新聞網／ 綜合報導
馬丁說每月電費高達4萬台幣，他根本無法負擔，才會想到只用一顆燈泡生活。示意圖／ingimage
馬丁說每月電費高達4萬台幣，他根本無法負擔，才會想到只用一顆燈泡生活。示意圖／ingimage

澳洲一名男子因為工作發生狀況，導致現在只能靠賠償金過活，財務狀況非常吃緊，也讓他突發奇想運用奇招省錢。

據《鏡報》（Mirror）報導，馬丁（Martin Bongiorno）是一名單親爸爸，住在澳洲新南威爾斯州的貝特曼斯灣。他在受訪時表示，自己因為職業傷害無法工作，現在只能靠賠償金過活，因此財務非常吃緊。

馬丁說家中每個月電費高達2000澳幣（約4.1萬元台幣），但他根本無力支付，因此才會絞盡腦汁要省錢。他表示，現在他家裡只用一顆燈泡，其他燈全都拆掉，如果他要從某個房間移動到另一個空間，就會把燈泡拆下來，隨身帶著到另一個空間再裝上。

不僅如此，他也不吃任何需要烹飪加熱的食物、不洗熱水澡，還都等到天色完全變黑才開燈。馬丁說除了房租之外，現在每天花15澳幣（約310元台幣）吃飯、20澳幣（約410元台幣）在能源上，卻還是常常覺得財務吃緊。他表示，現在每天都要精準地計算開銷，還是常常入不敷出，想到這是接下來的生活常態就讓他覺得非常心累。

澳洲政府近期提出將撥出預算，為超過500萬戶家庭支付500澳幣（約10300元台幣）的能源費用。不過澳洲民眾仍面臨生活費持續上漲的危機，據報生活開銷漲幅已高達三成。

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