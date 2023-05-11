預產期前夕腦瘤破裂 勇媽昏迷中順利產子仍癱瘓

英國一名女子在懷孕七個半月時腦瘤突然破裂，導致她陷入昏迷無法繼續孕期。幸好醫院緊急剖腹讓女子順利生下寶寶，但她目前的狀態還沒有恢復。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，33歲的艾瑪（Emma Taylor）並不知道自己腦中有顆良性腫瘤，只覺得自己常常頭痛。某天艾瑪身體不適，在家中床上休息，當時男友在家樓下，卻聽見樓上的艾瑪從床上摔了下來，上樓查看發現艾瑪左側無法動彈，右眼睜不開，於是趕緊打電話叫救護車急救。

由於當時救護車無法及時到現場救助，男友只好自行開車將艾瑪送到醫院就醫。醫生檢查後發現，艾瑪腦中有顆腫瘤，因為孕期賀爾蒙改變，導致這顆腫瘤急速變大。腫瘤在艾瑪懷孕七個半月時突然破裂，甚至造成腦出血的現象，幸好男友及時送醫，才挽回母嬰性命。不過因為腦出血，艾瑪的右腦幹和右眼受到影響，左側也全都癱瘓。

為了緊急進行剖腹產手術，醫生使用藥物讓艾瑪昏迷，順利剖腹生下一名女嬰。雖然寶寶早產六週，但幸好沒有出現任何併發症。剖腹產兩天後，艾瑪又被送到倫敦另一家醫院進行腦瘤手術。這顆腫瘤有60公釐寬，手術成功切除掉三分之二，艾瑪也陷入昏迷三個月。

雖然現在艾瑪已經甦醒，但她還沒有完全恢復，因為左側癱瘓，她只能用點頭擺手等方式與外界互動，不過現在她非常努力復健。艾瑪的男友也正努力募款，希望能夠持續讓她接受復健治療，早日恢復說話和走路的能力，能回家陪伴孩子。