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恥度超高！英國這地誠徵「大鵰工讀生」時薪418元 連英國男星都想試

聯合新聞網／ 綜合報導
英國布萊克浦動物園開出一項奇葩職缺，這份名為海鷗威攝員的工作，須穿上大鵰裝趕跑「野生海鷗土匪團」。圖／截自stuff.co.nz
英國布萊克浦動物園開出一項奇葩職缺，這份名為海鷗威攝員的工作，須穿上大鵰裝趕跑「野生海鷗土匪團」。圖／截自stuff.co.nz

穿這樣工作恥度超高！英國一間動物園開出一項奇葩職缺，這份名為海鷗威攝員的工作，須穿上大鵰裝趕跑「野生海鷗土匪團」。園方也祭出10.8英鎊（約418元新台幣）的高時薪，希望能找到友善、有活力又外向的「大鵰工讀生」。沒想到這份看似無厘頭的工作，竟然吸引200多人應徵，連英國男星詹姆斯．柯登也超感興趣。

英國布萊克浦動物園（Blackpool Zoo）早前在網上誠徵「海鷗威攝員」，這份須穿著「大鵰裝」的職缺一發布便引起熱議。由於布萊克浦動物園鄰近蘭開夏郡（Lancashire）的海邊，不時有野生海鷗前來光顧，但這些不速之客總會搶走遊客和園內動物的食物，讓該動物園不堪其擾，直呼這群海鷗是「野生海鷗土匪團」。園方因此誠徵海鷗威攝員，希望能找到友善、有活力又外向的「大鵰工讀生」，穿上大鵰裝嚇跑、趕走這群海鷗土匪。

沒想到布萊克浦一開缺，應徵者的履歷便如雪片般飛來，根據BBC報導，來自澳洲、印度、烏干達、烏克蘭等國家的人紛紛響應，最後竟然有200多人報名。負責處理應徵海鷗威攝員一職的主任法茲（Khaled Fawzy）也透露，由於這份工作須穿上大鵰裝，他收到不少應徵者附上穿著奇裝異服的影像，「像是香蕉、鳳梨，當然還有鳥類的影片」。但園方只打算錄取5人，也就是說，錄取的機率僅有2.5%，雖然「大鵰工讀生」的時薪為10.8英鎊，看似十分高薪，園方也接受來自全球各地的應徵者，不過員工要自行解決交通和住宿問題。

布萊克浦動物園將海鷗威攝員的宣傳照P上英國男星柯登的臉，並在推特發文對他喊話。圖／截自TWITTER
布萊克浦動物園將海鷗威攝員的宣傳照P上英國男星柯登的臉，並在推特發文對他喊話。圖／截自TWITTER

英國男星詹姆斯．柯登（James Corden）剛收起以「車上卡拉OK」單元受到歡迎的《詹姆士柯登深夜秀》，這份超奇葩的工作同時也吸引了他的注意。布萊克浦動物園得知消息後也對柯登喊話，將海鷗威攝員的宣傳照P上他的臉，並在推特發文：「如果你想來試試看，這套服裝也很適合你」，歡迎他前來挑戰。

海鷗 動物園 職缺

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