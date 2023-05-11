不用接觸也能高潮 女子稱自己就連散步也能「嗨」

國外一名女子宣稱自己不斷練習，現在不用跟人接觸就能享受性高潮，就連只是散步都可以讓自己「嗨」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，現年46歲的卡塔琳娜（Catalina Lawsin）是一名心理學家，專門幫助夫妻恢復親密關係。她每週都會花時間練習密宗的Tantra瑜珈，宣稱這種瑜珈能夠讓她不靠接觸就達到高潮。

卡塔琳娜在受訪時大方承認自己性慾很高，一直以來都很看重性，但她認為性的滿足感跟整體生活的品質有關，而不是一定要跟伴侶發生關係。她在訪問時提到，以前她認為性是一種交易，但是她不覺得男人能讓她達到高潮，而是女人決定了自己的高潮品質。她也提到，自己在30幾歲時的交往對象就是維持「無性關係」。

她表示，自從開始練Tantra瑜珈以後，她的性生活品質就非常好，她感覺自己就像擁有超能力一樣，可以無時無刻不靠與人接觸就高潮。她認為性的滿足跟提升自身的性能量以及加深自己與身體的連結有關，因此要達到高潮，必須先懂得愛自己，「深入自己的意識，與自己的身體連結，建立自信就能進入狀態」。

卡塔琳娜說希望自己接下來幾十年都能持續享受性愛，她相信隨著年齡增長反而會更有智慧了解自己的身體，因此她也鼓勵大家，就算70歲，也還是能夠享受美好的性愛。