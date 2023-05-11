快訊

證期局：泰山已被認定為重大異常公司 全面拉高監理等級

傷亡慘劇！董事長要大家為員工「拍拍手」挨批 中捷道歉了

蔡總統擋BNT？郭正亮曝「被迫讓步內幕」：1重量級人物施壓

不用接觸也能高潮 女子稱自己就連散步也能「嗨」

聯合新聞網／ 綜合報導
卡塔琳娜宣稱自己不靠與人接觸就能達到性高潮。圖擷自TikTok
卡塔琳娜宣稱自己不靠與人接觸就能達到性高潮。圖擷自TikTok

國外一名女子宣稱自己不斷練習，現在不用跟人接觸就能享受性高潮，就連只是散步都可以讓自己「嗨」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，現年46歲的卡塔琳娜（Catalina Lawsin）是一名心理學家，專門幫助夫妻恢復親密關係。她每週都會花時間練習密宗的Tantra瑜珈，宣稱這種瑜珈能夠讓她不靠接觸就達到高潮。

卡塔琳娜在受訪時大方承認自己性慾很高，一直以來都很看重性，但她認為性的滿足感跟整體生活的品質有關，而不是一定要跟伴侶發生關係。她在訪問時提到，以前她認為性是一種交易，但是她不覺得男人能讓她達到高潮，而是女人決定了自己的高潮品質。她也提到，自己在30幾歲時的交往對象就是維持「無性關係」。

她表示，自從開始練Tantra瑜珈以後，她的性生活品質就非常好，她感覺自己就像擁有超能力一樣，可以無時無刻不靠與人接觸就高潮。她認為性的滿足跟提升自身的性能量以及加深自己與身體的連結有關，因此要達到高潮，必須先懂得愛自己，「深入自己的意識，與自己的身體連結，建立自信就能進入狀態」。

卡塔琳娜說希望自己接下來幾十年都能持續享受性愛，她相信隨著年齡增長反而會更有智慧了解自己的身體，因此她也鼓勵大家，就算70歲，也還是能夠享受美好的性愛。

延伸閱讀

接生過程太用力？巴西醫當場「扭斷」寶寶頭 爸爸全程目睹超崩潰

男子住飯店半夜發現有人闖入 一看竟是經理在「吸吮他腳趾」

廢棄屋堆滿上千恐怖娃娃讓人不敢靠近 鄰居：前屋主失去小孩

公車墜50公尺懸崖… 乘客幸運逃生卻慘遭殺人蜂叮死

相關新聞

預產期前夕腦瘤破裂 勇媽昏迷中順利產子仍癱瘓

英國一名女子在懷孕七個半月時腦瘤突然破裂，導致她陷入昏迷無法繼續孕期。幸好醫院緊急剖腹讓女子順利生下寶寶，但她目前的狀態還沒有恢復。

恥度超高！英國這地誠徵「大鵰工讀生」時薪418元 連英國男星都想試

穿這樣工作恥度超高！英國一間動物園開出一項奇葩職缺，這份名為海鷗威攝員的工作，須穿上大鵰裝趕跑「野生海鷗土匪團」。園方也祭出10.8英鎊（約418新台幣）的高時薪，希望能找到友善、有活力又外向的「大鵰工讀生」。沒想到這份看似無厘頭的工作，竟然吸引200多人應徵，連英國男星詹姆斯．柯登也超感興趣。

臭？吃素鄰居聞煮肉味「噁心不安」 寫信要求「料理時關窗」惹議

鄰里間要和睦相處並非易事。澳洲有網民在社交平台表示，素食主義的鄰居寫信投訴她煮肉的味道令人「噁心不安」，要求她在煮肉時將側窗關上。帖文引起網友關注，不少人爭相討論鄰居的要求是否合理，有人認為做法有禮且正確，「難道與鄰居相處有問題也不可以提出嗎？」，也有人覺得對方反應過度，「如果他們不喜歡肉味，應該是他們關窗吧」。

電費高達4萬元！男子為省錢出奇招 全家燈拆掉只留一顆燈泡

澳洲一名男子因為工作發生狀況，導致現在只能靠賠償金過活，財務狀況非常吃緊，也讓他突發奇想運用奇招省錢。

不用接觸也能高潮 女子稱自己就連散步也能「嗨」

國外一名女子宣稱自己不斷練習，現在不用跟人接觸就能享受性高潮，就連只是散步都可以讓自己「嗨」。

大學生聽不懂英文！星巴克點餐「全程點頭」 一杯咖啡噴303元嚇傻

英文是全球最常使用的語言之一，若不擅長使用英語溝通，恐在一些場合上吃虧。日前，馬來西亞一名大學生到星巴克買咖啡，因不太會用英文與人溝通，點餐時只好「全程點頭」回應店員，沒想到「語言障礙」竟讓他吃了大虧，最後噴了馬幣44令吉（約新台幣303元）買下一杯原價馬幣21令吉50仙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦