公車墜50公尺懸崖… 乘客幸運逃生卻慘遭殺人蜂叮死

尼加拉瓜日前發生一場離奇意外。一輛公車在行駛時不慎跌落山谷，所有乘客原本全數倖存，但不料車禍過程驚動殺人蜂，導致最後有六名乘客因遭「殺人蜂叮螫」而死亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件於5月8日發生，當天公車原定開往開往拉里卡（La Rica），卻在行經聖塞瓦斯蒂安德亞利（San Sebastian De Yali）地區時故障，導致車身失去控制，墜落50公尺深的山谷。

雖然墜落山谷，不過一開始車上45名乘客很幸運全都倖存，豈料公車在墜谷時不小心撞到蜂巢，驚動了殺人蜂，引發殺人蜂群起攻擊。車上有六名乘客罹難，最年長的死者為84歲，最年幼的才8歲，此外還有14名乘客因此受到重傷。

救難人員抵達後趕緊將乘客送醫治療檢查，有些乘客雖然幸運活了下來，身上卻也佈滿數百處叮痕，畫面十分嚇人。

俗稱殺人蜂的非洲化蜜蜂是歐洲蜜蜂和非洲蜜蜂的混種。1956年為增加蜂蜜產量，巴西進口大量非洲蜜蜂。當時有幾隻蜜蜂從養蜂場逃脫與歐洲蜜蜂繁殖，因此當地才會出現非洲化蜜蜂。據史密森尼學會文獻指出，混種的非洲化蜜蜂比單一品種蜜蜂還要危險，因為牠們受到干擾時反應比其他蜜蜂快十倍，螫人的次數也較其它種蜜蜂高出十倍。