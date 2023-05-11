朝日啤酒在南韓熱銷缺貨 賣太好竟被質疑「有輻射污染」

日本朝日啤酒品項「アサヒスーパードライ生ジョッキ缶（ASAHI Super Dry極泡罐）」近來在韓國市場大有斬獲，受到許多消費者的歡迎，在大量搶購之下，目前已經出現缺貨狀況，很可能要等到七月才會重新供貨。與此同時，卻也傳出韓國有網友認為，這款啤酒的製造廠房涉及福島地區，因而懷疑輻射污染的可能性。

根據韓國媒體「Sportsseoul」日文版報導，由於朝日啤酒的廠房，分別設置於北海道、福島、茨城、名古屋、吹田、博多等六個地區，因此有部分產品來自於福島縣，是否有輻射污染的可能。

對此質疑，朝日啤酒官方則出面澄清，指出目前在韓國市面流通的所有品項，都是由博多廠所製造，證據是瓶身上的流水號，首字英文都是代表博多工廠的「D」。而博多距離當初的福島核電廠有1000公里以上，絕對沒有輻射線的問題。

報導指出，2019年日韓關係惡化，韓國曾經發起抵制日貨「NO JAPAN」運動，對朝日啤酒業績造成嚴重影響。但最近朝日啤酒開發出瓶蓋能夠完全打開，像啤酒杯一樣能大口暢飲的罐裝啤酒，在韓國迅速走紅，還一度成為排隊熱銷商品。或許就是太過受到注目，才會引起質疑的聲音。

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