寶寶監視器半夜出「怪聲」跟兒子聊天 父母嚇壞急追原因

不少家長為了方便察看孩子的情況，都會在孩子的房間內裝設寶寶專用的攝影機，不過近期國外一名家長卻發現有人「駭入」自家寶寶攝影機，還透過攝影機對自己的孩子說話，讓她嚇壞了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，庫琳（Kurin Adele）常在TikTok上分享自己的生活，擁有33萬名粉絲。近期她在TikTok上分享自己家中的寶寶攝影機被駭客入侵，吸引不少人關注。

庫琳在影片中表示，某天丈夫要把攝影機接上電源時，兒子突然大哭說不要爸爸把電源接上。兒子說晚上會有人透過攝影機把他叫醒跟他說話，這讓他非常害怕，「不想要爸爸插電」。

庫琳跟丈夫一聽完全嚇傻了，因為他們從來不會用攝影機跟孩子對話。她表示，因為之前孩子以為是爸爸媽媽透過攝影機跟自己說話，加上孩子還小，也講不清楚發生什麼事，所以他們一直都沒察覺異狀。

庫琳跟丈夫要更改攝影機密碼時，電腦跳出通知顯示有被盜的風險，他們才知道有可能是有心人士知道密碼，刻意影響兒子睡眠。他們使用的是Wi-Fi版的寶寶攝影機，因此駭客可能是透過網路連線駭入，事件發生後他們已經換用不須Wi-Fi的寶寶攝影機。

庫琳在影片中提醒所有家長，如果可以的話盡量不要在家中使用Wi-Fi的監視器或攝影機，因為可能造成資料外洩。她也已經針對此問題聯絡攝影機的製造商，希望對方能給出合理回應。