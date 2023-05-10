日本正妹主播低胸出鏡報新聞！照片藏「1細節」 真相曝光網超震驚
近日網上流傳一張外貌甜美身材姣好、以超低胸服裝出鏡播報新聞的日本美女天氣主播照片，在網上引起熱烈討論，不少網友對於日本的電視尺度如此大而感到相當驚訝。不過如果看仔細一點，就會發現照片中的文字全是亂碼，原來這張照片的主角並非真正的主播，而是全部出自一位日本AI畫家之手。
Twitter用戶「AI川AI子」在社群網站分享自己的AI作品，當中大部分都是身材極佳的美女照片，其中以AI女主播的作品最能以假亂真，在網上引起極大誤會：「播報竟然穿成這樣」、「這是真的嗎？」、「道德在哪？」
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文章授權轉載自《香港01》
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