日本正妹主播低胸出鏡報新聞！照片藏「1細節」 真相曝光網超震驚

馬來西亞有網友在社群媒體分享他所看到的有趣一幕，只見有人用數百張鈔票製成了一個超大型花束，大的連車子都裝不下。然而，由於花束用的是小面額藍色鈔票，還搭配了黑色和白色包裝紙，不少網友認為，看起來像是靈車花...

2023-05-09 19:38