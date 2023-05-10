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蟻滿載！洗衣機變「螞蟻大軍專屬按摩浴缸」 女子靠1招大膽洗2次衣服

聯合新聞網／ 綜合報導
一名澳洲居民的洗衣機遭螞蟻大軍入侵。圖截自紐約郵報
一名澳洲居民的洗衣機遭螞蟻大軍入侵。圖截自紐約郵報

想洗衣服卻發現「洗衣槽蟻（已）滿載」！據外媒報導，一名澳洲女子近日想洗衣服，卻發現家中洗衣機「正在被使用」，洗衣槽、LED顯示屏皆被螞蟻大軍佔領，讓她非常傻眼，但由於有急用，該名女子在還未解決蟲害問題的情況下，出奇招洗了兩次衣服。

據《紐約郵報》報導，一名澳洲女子在臉書發文，表示自己正想洗衣服時，卻發現家中洗衣機已被螞蟻大軍佔領。女子並附上照片，從照片可見洗衣機上一片密密麻麻，不僅洗衣槽、洗劑盒爬滿螞蟻，連LED顯示屏內部也遭入侵，外媒形容畫面如同一個「巨大的昆蟲按摩浴缸」。

該名女子解釋，使用殺蟲劑也沒用，螞蟻大軍依然不斷出現，她因此推測這群入侵者的大本營在機器深處，並詢問其他人是否也遇過這種「洗衣機被殖民」的問題。對此，許多網友看到照片皆嚇壞，表示「這就像一部恐怖電影」、「天啊！從來沒見過這樣的畫面，妳是用糖水洗衣服嗎？」。有網友則建議「關掉電器」、「用除蟻凝膠」、「把機器拆開，然後除掉巢穴」、「牠們會找溫暖的地方繁殖，要從機身背後拆解」。

該名女子後續也說明最新情況，表示因為真的有需求，儘管螞蟻大軍尚未被消滅，她還是迅速洗了兩次衣服。「我看到有人提到螞蟻會尋求熱源」，她解釋道，「所以我先在LED顯示屏放了一些冷凍的豌豆，螞蟻後來確實遠離顯示屏，移往他處」。該名女子並說將打電話給害蟲防治中心，「真希望我不必買一台新機器」。

據報導，有些品種的螞蟻常侵擾並破壞電子設備，例如來自南美洲的瑞斯貝瑞瘋蟻（Rasberry crazy ant），就喜歡霸占電視、冷氣等，導致短路。過去也曾發生過螞蟻侵入電子閱讀器，並「購買書籍」的案例

螞蟻 澳洲

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