另類浪漫？用鈔票折超大花束 網友看圖皺眉：以為是靈車花圈
馬來西亞有網友在社群媒體分享他所看到的有趣一幕，只見有人用數百張鈔票製成了一個超大型花束，大的連車子都裝不下。然而，由於花束用的是小面額藍色鈔票，還搭配了黑色和白色包裝紙，不少網友認為，看起來像是靈車花圈。
《8視界新聞網》根據馬來西亞《中國報》報導，當地有網友在Facebook的Bukit Indah大小事專頁上，分享了這個以多張1令吉（馬來西亞貨幣，約新台幣6元）鈔票和玫瑰花組合而成的超大鈔票花束。
不過該名網友也說「現今物價上漲，以前送花用面額大鈔，多改用1元紙鈔了…」。
有關的花束的造型引起了許多網友討論，特別是因為花束配搭的是黑色和白色的包裝紙，跟藍色的鈔票放在一起，讓許多網友誤以為是喪禮花圈。
其他網友留言稱，「感覺怪怪的」、「收到花的人會直接分手嗎？」、「這是要去求婚還是招魂？」
也有人說，花束中間配的是紅色玫瑰，加上周圍的藍、白、黑圈，看起來也有點像箭靶。
拍攝者沒有說明拍攝的地點和日期，貼文截至8日晚上11點，已有超過200人分享，超過690人按讚或驚訝表情符號。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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