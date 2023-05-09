另類浪漫？用鈔票折超大花束 網友看圖皺眉：以為是靈車花圈

馬來西亞有網友在社群媒體分享他所看到的有趣一幕，只見有人用數百張鈔票製成了一個超大型花束，大的連車子都裝不下。然而，由於花束用的是小面額藍色鈔票，還搭配了黑色和白色包裝紙，不少網友認為，看起來像是靈車花圈。

《8視界新聞網》根據馬來西亞《中國報》報導，當地有網友在Facebook的Bukit Indah大小事專頁上，分享了這個以多張1令吉（馬來西亞貨幣，約新台幣6元）鈔票和玫瑰花組合而成的超大鈔票花束。

不過該名網友也說「現今物價上漲，以前送花用面額大鈔，多改用1元紙鈔了…」。

有關的花束的造型引起了許多網友討論，特別是因為花束配搭的是黑色和白色的包裝紙，跟藍色的鈔票放在一起，讓許多網友誤以為是喪禮花圈。

其他網友留言稱，「感覺怪怪的」、「收到花的人會直接分手嗎？」、「這是要去求婚還是招魂？」

也有人說，花束中間配的是紅色玫瑰，加上周圍的藍、白、黑圈，看起來也有點像箭靶。

拍攝者沒有說明拍攝的地點和日期，貼文截至8日晚上11點，已有超過200人分享，超過690人按讚或驚訝表情符號。

文章授權轉載自「8視界新聞網」