快訊

曹興誠公開信致郭台銘 「感覺你真的想當總統」

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

iPhone掉進臭水溝滿是淤泥 他不惜弄傷自己也要跳下去撿

聯合新聞網／ 綜合報導
男子為了撿回價值3.3萬的愛機跳進水溝找手機。圖擷自紐約郵報
男子為了撿回價值3.3萬的愛機跳進水溝找手機。圖擷自紐約郵報

巴西一名男子參加音樂節時不慎將手機弄掉，眼睜睜看著手機掉進滿是泥漿的水溝中，因為現場沒有人願意幫忙，男子只好自己跳下去撿手機，引來不少人圍觀。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，30歲的奧古斯托（Augusto Figueiredo）上週五在巴西的巴拉達蒂茹卡（Barra da Tijuca）參加嘻哈音樂節。他受訪時表示，如廁時iPhone 12 Pro Max不小心從口袋滑落，掉進滿是淤泥的水溝。奧古斯托原本想花400美金（約1.2萬台幣）當作獎金，看現場有沒有人願意幫他撿，但都沒有人願意，於是他只好自己跳下水溝找手機。

最後男子撿回價值1100美元（約3.3萬台幣）的愛機，而且手機竟然還能運轉，不過他卻因此而受傷。奧古斯托表示，自己腳部受傷縫了幾針，還打了破傷風疫苗，被迫留在醫院觀察4小時。

男子說家人到現在都還不知道這件事，他回想也覺得自己太衝動了，不過已經為時已晚。他表示，自己是到後來才想到這個過程有多危險，幸好有撿回手機，整個過程也都值得了。

撿手機其實可能會造成意外，2022年12月時，紐約市一名男子因為手機掉到鐵軌上跳下去撿，導致列車進站時逃生不及，遭列車撞擊身亡。

iPhone 12 Pro Max 巴西

延伸閱讀

不知腦中有血塊堵塞 他一打噴嚏感覺「大腦爆掉」險些喪命

兒子還比孫子小 這位英國年輕阿嬤同時給兒孫「餵母乳」

遭控穿著太暴露 兩女被迫「登機門現場換裝」才准搭飛機

超恐怖！男連咳兩個月 檢查竟發現「全身都是寄生蟲卵」

相關新聞

日本最貴美髮師是大陸人！網紅「染髮加金箔」噴8.7萬 豪華成品曝光

日本除了是美食天堂，也是美妝潮流的集中地，不少人都曾經考慮過在日本旅行的期間剪髮，嘗試不同風格的髮型。最近有日本知名YouTuber就實測找來日本收費最貴的髮型師為自己剪髮，究竟花費破萬的超豪華髮型是什麼樣子...

自己的裸照自己賺！女大生性感照遭外流 怒轉戰成人界翻身百萬富翁

網路發達伴隨著私密影像外流的風險，美國一名女大生舒茲（Sava Schultz），曾因性感照被外流遭到同儕嘲笑，身心一度承受極大壓力。後來她轉念一想，認為「能夠管理我自己的內容是一種解放」，決定進入成人界，靠自賣裸照賺取收入，並成功躋身富翁之列...

iPhone掉進臭水溝滿是淤泥 他不惜弄傷自己也要跳下去撿

巴西一名男子參加音樂節時不慎將手機弄掉，眼睜睜看著手機掉進滿是泥漿的水溝中，因為現場沒有人願意幫忙，男子只好自己跳下去撿手機，引來不少人圍觀。

下車突然被雷劈！「雙腿像麵條無力」 她穿這雙鞋逃過死劫

美國愛荷華州20歲女子安柏 （Amber Congleton）上週日(7日）在停車場遇到雷擊，她剛下車時，剛好一道雷擊擊中兩英尺遠的手推車，巨大衝擊力當場將她震倒在地，並且損害聽力、雙腿無法行走，所幸沒有危及生命。

鸚鵡突講露骨偷情語錄！人妻聽到臉綠揭老公出軌女傭 真相更誇張

聰明的鸚鵡能模仿人類說話，竟然連偷腥的內容都說出來？越南有一對夫婦合作經營傢俱生意，做得有聲有色，於是聘請1名女傭幫手打理家務和照顧小朋友，工作6個月後，人妻開始發現丈夫有異樣，直到有一天驚聞寵物鸚鵡吐出人類偷情時會說的露骨字句，起疑下在家偷偷安裝攝錄機，結果證實丈夫與女傭發展不倫關係，而且2人更打算私奔，怒極下決定申請離婚兼提告。

男子咳嗽2個月！照Ｘ光見全身長滿寄生蟲 肺部白點真身竟是…

白色點點竟然是寄生蟲的「遺體」。近日網上瘋傳病人胸前長滿白色點點的胸部X光片，由1名巴西醫生在上月中上傳到網上，其病人稱持續咳嗽了2個月，經檢查後發現是患囊蟲病（Cysticercosis，又稱囊尾蚴病），病人身體受寄生蟲感染，白點是寄生蟲…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦