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自己的裸照自己賺！女大生性感照遭外流 怒轉戰成人界翻身百萬富翁

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女大生舒茲曾因性感照被外流遭到同儕嘲笑，身心一度承受極大壓力。圖／擷自舒茲IG。
美國一名女大生舒茲曾因性感照被外流遭到同儕嘲笑，身心一度承受極大壓力。圖／擷自舒茲IG

網路發達伴隨著私密影像外流的風險，美國一名女大生舒茲（Sava Schultz），曾因性感照被外流遭到同儕嘲笑，身心一度承受極大壓力。後來她轉念一想，認為「能夠管理我自己的內容是一種解放」，決定進軍成人界，靠自賣裸照賺取收入，並成功躋身富翁之列。

美國猶他州一名女大生舒茲，過去兼職模特兒時，曾拍攝一系列的透視裝清涼照，卻遭信任的攝影師惡意外流至色情網站，讓仍在就讀大學的她被同儕恥笑，身心受創。

根據外媒報導，後來舒茲為了「收回對自己生活的控制權」，馬上開設了OnlyFans帳號，透過販賣自己的性感照，進帳大把鈔票，她透露，目前將大部分收入都用作投資，專注於通過投資房地產來建立自己的財富組合。

現年21歲的舒茲如今已晉升富翁之列，成為在社群媒體上擁有百萬粉絲的大尺度網紅，但她也坦言，父母並不認同她的工作，「人們對我的OnlyFans帳號仍有所批判。」

美國 社群媒體 裸照 富翁 色情網站 網紅

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