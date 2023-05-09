下車突然被雷劈！「雙腿像麵條無力」 她穿這雙鞋逃過死劫

美國愛荷華州20歲女子安柏 （Amber Congleton）上週日（7日）在停車場遇到雷擊，她剛下車時，剛好一道雷擊擊中兩英尺遠的手推車，巨大衝擊力當場將她震倒在地，並且損害聽力、雙腿無法行走，所幸沒有危及生命。醫師推測，可能是她腳上穿的橡膠鞋意外救了她一命。安柏受訪時表示，被雷擊中當下「雙腿感覺像是麵條一樣無力。」

根據外媒報導，這宗意外發生於上周日（7日）的錫達拉皮茲市(Cedar Rapids)，該座城市恰逢強雷暴來襲，安柏在下車時，附近一道雷擊霹中不遠處的手推車，巨大衝擊力立刻將她震倒在地，隨後痛苦地在地上尖叫。安柏表示：「當時我才下車10秒鐘而已，老實說，我根本不清楚發生了什麼，閃電瞬間擊中推車，我就失去聽力，倒在地上拚命大喊救命，因為當時感覺我的腿變得像麵條一樣。」

受訪時安柏表示，周遭的人們見狀便馬上衝過來幫助她，並且緊急送醫院治療，所幸聽力已經恢復正常，但是腿部仍然無法行走，需要定期檢查腿部狀況，眼睛、耳朵也須進行後續追蹤。安柏說，醫師對她能倖存感到相當震驚，並且推測可能她是穿在腳上的「橡膠勃肯鞋」是她的救命稻草，而不致危及生命。她也表示，很幸運能活著，感謝所有幫助她的人。