快訊

親兄弟不照顧老父親沒遺產分 怒告「遺書無效」結果糗了

星宇航空旅客滯留成田機場睡袋價格曝光！一個不到一千元

大齡求職碰壁 總經理投百封履歷被無視 重返職場靠一招

鸚鵡突講露骨偷情語錄！人妻聽到臉綠揭老公出軌女傭 真相更誇張

香港01／ 香港01記者田中貴／報導
鸚鵡近乎可以模仿其他人的話語，有時連偷腥內容都能抄到足。 示意圖／ingimage
鸚鵡近乎可以模仿其他人的話語，有時連偷腥內容都能抄到足。 示意圖／ingimage

聰明的鸚鵡能模仿人類說話，竟然連偷腥的內容都說出來？越南有一對夫婦合作經營傢俱生意，做得有聲有色，於是聘請1名女傭幫手打理家務和照顧小朋友，工作6個月後，人妻開始發現丈夫有異樣，直到有一天驚聞寵物鸚鵡吐出人類偷情時會說的露骨字句，起疑下在家偷偷安裝攝錄機，結果證實丈夫與女傭發展不倫關係，而且2人更打算私奔，怒極下決定申請離婚兼提告。

該名越南人妻與丈夫在當地大城市經營傢俱生意，業績表現良好，妻子打算聘請傭工打理家務和照顧小朋友，在熟人推薦下，她僱用1名農村女子，對方因為早年受傷，所以轉行擔任傭工。獲用後，該名女傭雖然年紀比人妻大10歲，但仍然散發魅力，而且談吐得體，工作表現優秀，完全「融入家中」。

人妻安排女傭居住的房間靠近丈夫照顧鸚鵡的陽台，但工作了6個月後，妻子留意到丈夫有可疑行為，在女傭身邊顯得尷尬害羞，但妻子認為可能是男性在家中遇到陌生女子時的典型行為，沒有懷疑有任何通姦行為，而丈夫甚至有意避免和女傭單獨相處，而且開始很少和朋友外出，傾向留在家中，例如花時間教導寵物鸚鵡說簡單短語。

直到有一天下午，人妻提早回家，但無人應門，致電女傭後，對方才匆忙道歉，聲稱正在陽台上曬衣服，但明明平時女傭中午在陽光下曬衣，好讓衣服乾得更快，做法有別於平常。人妻進門後，見到老公笨拙地與自己打招呼，好像有事隱瞞，她開始懷疑丈夫與女傭關係有異，但仍然自我安慰，因自認比女傭貌美，加上自己是「衣食父母」，所以相信女傭不會有踰矩行為。

豈料這段「越南越愛」的故事終於穿幫，人妻有一天去陽台曬衣，當打開門時，發現丈夫飼養的鸚鵡不停地吐出露骨字句，她不相信丈夫會教導鸚鵡說出不雅內容，估計鸚鵡在特定情況下聽到自學，便懷疑丈夫和女傭偷情。

人妻在家中偷偷安裝攝錄機蒐證，僅1周後就拍到證據，丈夫甚至似乎想和女傭私奔。人妻知悉被背叛後終決定申請離婚，並向律師提供丈夫不忠證據，確保打贏官司，身家不會分給對方。

延伸閱讀：

台銀行界劉德華出軌10女　妻揭性愛片提告　爆夫與2情婦情慾對話

狂！出軌男與小三結婚　前女友著婚紗踩場兼當眾削髮　結局竟是…

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

鸚鵡突講露骨偷情語錄！人妻聽到臉綠揭老公出軌女傭 真相更誇張

聰明的鸚鵡能模仿人類說話，竟然連偷腥的內容都說出來？越南有一對夫婦合作經營傢俱生意，做得有聲有色，於是聘請1名女傭幫手打理家務和照顧小朋友，工作6個月後，人妻開始發現丈夫有異樣，直到有一天驚聞寵物鸚鵡吐出人類偷情時會說的露骨字句，起疑下在家偷偷安裝攝錄機，結果證實丈夫與女傭發展不倫關係，而且2人更打算私奔，怒極下決定申請離婚兼提告。

男子咳嗽2個月！照Ｘ光見全身長滿寄生蟲 肺部白點真身竟是…

白色點點竟然是寄生蟲的「遺體」。近日網上瘋傳病人胸前長滿白色點點的胸部X光片，由1名巴西醫生在上月中上傳到網上，其病人稱持續咳嗽了2個月，經檢查後發現是患囊蟲病（Cysticercosis，又稱囊尾蚴病），病人身體受寄生蟲感染，白點是寄生蟲…

疑太多吃不完！森林驚現226公斤「野生」義大利麵

美國紐澤西州近日出現奇景，約500磅（226公斤）的義大利麵在森林被發現。外媒披露，原來是當地一名退伍軍人，發現已故母親留下這些麵，疑因數量太多，才將這些麵條扔出房子。

女優大爆AV業內秘密！演「這角色」賺最多 日薪竟達5位數

日本AV產業繁盛，每年都有很多男優和女優入行。但除了「主角」的男女優之外，有不少AV作品都需要「路人甲」幫忙製作劇情。有日媒最近就訪問到一位AV「路人甲」女優，分享到當AV「路人甲」收入比一般電影高很多。又透露自己在看著男女優們愛愛時，竟然是靠這件事保持臉部無表情！

影／不滿女子太吵 全機「舉手投票要她下機」網笑：美國文化縮影

國外一架班機的乘客在換座位時發生衝突，兩名乘客吵得不可開交，空服員數度想要制止緩頰都無效。過程中因為兩方不肯配合導致飛機遲遲無法起飛，其他乘客也跟著不滿起來，有人發起「舉手投票」要女子下機，也有乘客不滿爭執過程太吵要大家「閉嘴」，場面一度亂成一團。最後女乘客真的在投票後被「選下飛機」，好不容易結束一場鬧劇。

我推的孩子不是人？透明系美少女「一晚勾引6萬粉絲」 老司機心碎痛揪5疑點

ChatGPT爆紅後，AI繪圖也在網路上掀起轟動，許多「虛擬正妹」也跟著走紅。日前，日本一名自稱為高三生的網紅在推特上分享「生活照」，有著天使臉孔、魔鬼身材的她立刻吸引鄉民們的目光，短短一個晚上就擄獲了超過6萬粉絲的心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦