快訊

晚間又搖了！日本石川縣再發生規模5.8「極淺層地震」 深度僅10公里

獨／離岸風電首例 允能、海能風場因建置延宕確定挨罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒子還比孫子小 這位英國年輕阿嬤同時給兒孫「餵母乳」

聯合新聞網／ 綜合報導
珍（左）不但35歲就當了阿嬤，後來還跟女兒勞拉（右）同時懷孕，同時餵兒子跟孫女母乳。圖擷自紐約郵報
珍（左）不但35歲就當了阿嬤，後來還跟女兒勞拉（右）同時懷孕，同時餵兒子跟孫女母乳。圖擷自紐約郵報

英國一名早育女子因為孩子也年紀很小時就懷孕生子，讓她年紀輕輕就當了「少年嬤」，甚至剛好跟女兒同時懷孕，讓她能同時「餵兒子跟孫子母乳」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年47歲的珍（Jane McNeice）在20歲時就當了媽媽，她的女兒勞拉（Laura）在15歲時就懷孕生下第一個女兒，因此珍在35歲那年就已經當了年輕阿嬤。

不過有趣的是，珍在37歲那年懷了第二個寶寶，也就是說，雖然對珍的孫女來說是多了一個舅舅，但舅舅卻比自己還要小。更驚人的是，兩年後，珍跟勞拉相繼懷孕，因此兩人在差不多的時間生下寶寶。

由於生下寶寶的時間相近，珍有母奶可以餵寶寶，所以在替勞拉照顧寶寶時，她也會同時給兒子跟孫女餵母奶。她在受訪時表示，很多人聽到都覺得這種做法很奇怪，還有人直接發出噁心的聲音。不過她認為自己跟女兒應該都患有自閉症，所以才會選擇這麼早生孩子。

珍受訪時表示，她雖然理解很多人會覺得「正常」的家庭就是要有漂亮的房子、開好車、孩子表現得很好，去上大學並找到好工作，但她不覺得自己的家有什麼問題。她認為自己的家庭組成本來就跟一般家庭不同，而且她很開心自己可以這麼早抱孫，因為這樣她就有更多時間陪兒孫成長。

英國 懷孕

延伸閱讀

性侵女兒不滿遭提告 狼父竟槍殺女兒女婿雙亡

神機率！四姊妹同時懷孕 她們笑稱：可以開日托了

男度假歸國整理行李覺得牛仔褲「毛毛的」 一掀驚見超大蜘蛛

影／GPS導航出錯 駕駛誤將租用車駛入海中慘被「完全淹沒」

相關新聞

超恐怖！男連咳兩個月 檢查竟發現「全身都是寄生蟲卵」

巴西一名男子因為咳嗽長達兩個月都沒有痊癒到醫院做檢查，沒想到X光一照竟發現體內「都是寄生蟲」，讓人看了不寒而慄。

遭控穿著太暴露 兩女被迫「登機門現場換裝」才准搭飛機

國外兩名女子日前在美國拉斯維加斯搭機時，被機場員工制止登機，並要求她們現場更衣才能登機。不過女子認為她被要求換上的褲子分明「更加暴露」，而且他們被要求在「毫無遮蔽物」的情況下換裝，令她氣得發文痛罵航空公司。

兒子還比孫子小 這位英國年輕阿嬤同時給兒孫「餵母乳」

英國一名早育女子因為孩子也年紀很小時就懷孕生子，讓她年紀輕輕就當了「少年嬤」，甚至剛好跟女兒同時懷孕，讓她能同時「餵兒子跟孫子母乳」。

不知腦中有血塊堵塞 他一打噴嚏感覺「大腦爆掉」險些喪命

國外一名男子某次打噴嚏時突然感覺「大腦爆炸」，不但流鼻血、當場昏倒還導致中風差點喪命，檢查後才知道原來是腦動靜脈血管畸形。

寵物徵信社？聰明鸚鵡模仿「偷情對話」 意外揪出男主人情纏女傭

俄羅斯官媒《RT》4日引述越南網媒文章報導，越南一名男子養了一隻會說話的鸚鵡，而這隻鸚鵡目睹他跟女傭戀奸情熱，某日模仿他...

病危教師留下「無期限作業」！板書內容曝光感動上萬人：真實版《暗殺教室》

近日網路上出現一個感人的「板書」，一名日本老師在黑版上抄寫下佈置給學生們的作業。其實這名老師即將離世，但仍敬業完成工作，留給孩子們一道「最後的作業」，希望同學銘記在心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦