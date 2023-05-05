不知腦中有血塊堵塞 他一打噴嚏感覺「大腦爆掉」險些喪命

國外一名男子某次打噴嚏時突然感覺「大腦爆炸」，不但流鼻血、當場昏倒還導致中風差點喪命，檢查後才知道原來是腦動靜脈血管畸形。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，26歲的山姆（Sam Messina）現在是成功的企業家，創辦了影音公司，為知名品牌製作影片內容。不過山姆表示，他現在能夠勇敢追夢，是因為他差點因為打噴嚏沒命，大病初癒後讓他決定把握時間，追求自己的夢想。

2016年9月，山姆還在念大學，某天他躺在床上打噴嚏，沒想到猶如「大腦爆炸」竟然開始流鼻血失去意識，幸好他在失去意識之前趕緊打電話給媽媽和女友求救，被及時送往醫院救治。原來他患有腦動靜脈血管畸形，這是一種先天畸形，會導致腦部血管不正常聚集，讓動脈內的血液直接注入靜脈，因而提升腦出血和中風的風險。

山姆打噴嚏時，腦中的血塊因打噴嚏破裂造成嚴重後果，因此被安排緊急動手術。他在短短一周內動了三項手術，縫了27針且休養一個月才逐漸康復。

他在受訪時表示，經歷這段過程讓他更珍惜生命，他原本以為突然生了一場重病會讓生活偏離正軌，沒想到卻成為他追求夢想的動力，他也希望透過自己的公司鼓勵更多大學生勇敢追夢。