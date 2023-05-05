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遭控穿著太暴露 兩女被迫「登機門現場換裝」才准搭飛機

聯合新聞網／ 綜合報導
梅爾說工作人員以「穿著暴露」（左圖）為由要求他們在登機門當場換裝，右圖為換裝後的短褲裝扮。圖擷自推特
梅爾說工作人員以「穿著暴露」（左圖）為由要求他們在登機門當場換裝，右圖為換裝後的短褲裝扮。圖擷自推特

國外兩名女子日前在美國拉斯維加斯搭機時，被機場員工制止登機，並要求她們現場更衣才能登機。不過女子認為她被要求換上的褲子分明「更加暴露」，而且他們被要求在「毫無遮蔽物」的情況下換裝，令她氣得發文痛罵航空公司。

據《獨立報》（Independent）報導，遭強迫換裝的女乘客梅爾（Chrissie Mayr）5月2日在推特發文抱怨，她跟朋友當天在拉斯維加斯的麥卡倫國際機場準備搭乘美國航空的班機，卻因為「穿著暴露」被要求現場換裝。

只見照片中兩人分別穿著露腰上衣、長褲和開岔長裙，但據梅爾貼文表示，她們被要求當場更衣，而且是「毫無遮蔽物」的在公共場合換衣服，換上的還是更短的短褲，讓她們簡直氣炸，痛批「這是對待忠實會員的方法嗎？」

貼文發布後，美國航空的官方帳號也在下方留言，希望能夠跟梅爾進一步溝通了解當天情況，而梅爾則憤怒的回說：「這真的讓我們很難堪，我們是忠實客戶，我還有會員卡耶！」

有網友生氣地說她們應該把航空公司「告到脫褲」，也有人留言說「一定是看妳們漂亮，如果妳超過100公斤他還會叫妳現場脫嗎？」不過也有不少網友不買單，認為兩人只是想引人關注，有網友就說「該換的應該是露腰的上衣吧？明明可以去廁所換卻要在現場換」，批評兩人根本只是想引人關注才刻意在現場換衣服。

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