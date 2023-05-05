超恐怖！男連咳兩個月 檢查竟發現「全身都是寄生蟲卵」

巴西一名男子因為咳嗽長達兩個月都沒有痊癒到醫院做檢查，沒想到X光一照竟發現體內「都是寄生蟲」，讓人看了不寒而慄。

據ODDITYCENTRAL報導，巴西聖保羅住院醫師維克多（Vitor Borin de Souza）日前在推特發布一張病患的X光片。他表示，這名病患因為持續咳嗽未癒到醫院檢查，醫生在X光檢查後發現男子體內全都是白點點，這些白點是豬肉絛蟲（Taenia solium）的蟲卵，讓人看了怵目驚心。

原來男子感染了囊蟲病（Cysticercosis），這種病是由豬肉絛蟲的幼體「囊尾幼蟲」所引發的感染。之所以會感染這種病症，通常是因為食用含有蟲卵的食物或水，像是生吃蔬菜或沒有飲用乾淨水源等。囊尾幼蟲是一種人畜共通的寄生蟲病，常會寄生在人或動物的心肌、骨骼肌、舌肌、肺部、腎臟、脾臟、淋巴組織、眼睛甚至是腦部。

感染囊尾幼蟲可能會因為部位不同引發不同症狀。若是在皮下組織或肌肉感染，可能會有皮下無痛結節，若是眼睛感染，可能會造成眼球突出、視網膜炎、結膜炎，甚至造成視力喪失；若是腦部感染，則可能造成癲癇、水腦症、腦膜炎及神經異常等。不過幸好男子體內的蟲卵已經鈣化，因此不會影響男子健康。