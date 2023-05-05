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大馬女帶22條蛇＋1隻變色龍登機 印度海關一開箱傻眼
印度成走私野生動物大本營！一名女子於4月28日自馬來西亞吉隆坡飛往印度，被海關攔查時被發現走私22條蛇與1隻變色龍，且只用塑膠盒裝箱，就放入行李箱內。
根據外媒報導，一名女子於4月28日搭乘AK13號航班自馬來西亞吉隆坡飛往印度，抵達機場後被海關攔查時，竟被發現私自走私22條蛇與1隻變色龍，官員在檢查該女行李時發現可疑之處，打開才發現各種被裝在透明養殖箱內的蛇類，立刻沒收走私動物並逮捕女子。
印度媒體指出，蛇類、爬行類動物等在印度黑市有極高的需求，可以賣到很高的價格，雖然印度已在1972年發布了保護動植物的《野生動物保護法》，仍有許多走私犯冒險夾帶野生動物潛入印度境內。
On 28.04.23, a female pax who arrived from Kuala Lumpur by Flight No. AK13 was intercepted by Customs.— Chennai Customs (@ChennaiCustoms) 2023年4月29日
On examination of her checked-in baggage, 22 Snakes of various species and a Chameleon were found & seized under the Customs Act, 1962 r/w Wildlife Protection act, 1972 pic.twitter.com/uP5zSYyrLS
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