大馬女帶22條蛇＋1隻變色龍登機 印度海關一開箱傻眼

印度成走私野生動物大本營！一名女子於4月28日自馬來西亞吉隆坡飛往印度，被海關攔查時被發現走私22條蛇與1隻變色龍，且只用塑膠盒裝箱，就放入行李箱內。

根據外媒報導，一名女子於4月28日搭乘AK13號航班自馬來西亞吉隆坡飛往印度，抵達機場後被海關攔查時，竟被發現私自走私22條蛇與1隻變色龍，官員在檢查該女行李時發現可疑之處，打開才發現各種被裝在透明養殖箱內的蛇類，立刻沒收走私動物並逮捕女子。

印度媒體指出，蛇類、爬行類動物等在印度黑市有極高的需求，可以賣到很高的價格，雖然印度已在1972年發布了保護動植物的《野生動物保護法》，仍有許多走私犯冒險夾帶野生動物潛入印度境內。