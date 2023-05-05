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病危教師留下「無期限作業」！板書內容曝光感動上萬人：真實版《暗殺教室》

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image source:加藤軍台灣粉絲團2.0

文／李羿嫺

近日網路上出現一個感人的「板書」，一名日本老師在黑版上抄寫下佈置給學生們的作業。其實這名老師即將離世，但仍敬業完成工作，留給孩子們一道「最後的作業」，希望同學銘記在心，未來到天國相會時可以告知「我做到了」，許多網友看到「作業內容」紛紛流下淚水。

給學生最後一份作業　病危師寫板書感動爆紅

經常分享搞怪、新奇貼文的臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團2.0」，日前貼出一張由日本教師親筆寫下的黑板板書，並貼心替照片中的文字翻譯。據了解，這段板書是該名老師留給學生們「最後的家庭作業」，無繳交期限，作業題目為「請變得幸福吧」。

老師寫道：「請一定要快樂！當你們準備好繳交這份作業時，我很可能已經上了天堂，各位並不需要急著交作業，只需要慢慢來即可，但未來的某一天，希望你們一定要記得來告訴我，『我做到了』、『我過得很快樂』，我等你們喔！

網淚嘆：一輩子的功課

貼文曝光立刻吸引超過萬名網友按讚留言，「老師出了一個一輩子的作業」、「這才是為人師表該教給學生的東西」、「一定是個很溫暖的好老師吧」、「快樂跟踏實，才是人生最重要的功課」。不少網友也提到，這個故事彷彿就像知名日本動漫《暗殺教室》一樣，當中的主角「殺老師」也是在教導、拯救班級學生後含笑而逝。

事實上，這張照片早於2013年就在推特上流傳開來，當時也引起日本網友熱議，不過網友們僅知道這份板書是由來自大阪某中學的老師所寫，其任職的學校、本名為何都沒有更詳細的資訊。

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