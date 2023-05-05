快訊

聖嬰發展年！鄭明典：颱風生成位置離台更遠「希望梅雨存多一點」

不留遺產…年花50萬退休金需多少？ 專家算出這數字

「印股票換鈔票」詐3.5億　丰偉環保董座等7人起訴

影／新惡搞流行？日本屁孩拿嗶嗶槌「見路人就打」 老人也不放過

聯合新聞網／ 綜合報導
日本社群網站最近出現多個年輕人用玩具槌攻擊路人的影片。圖擷自twitter
日本社群網站最近出現多個年輕人用玩具槌攻擊路人的影片。圖擷自twitter

就在「壽司郎屁孩」事件還讓人記憶猶新時，日本網路社群最近又吹起另一股惡搞歪風。有年輕網友拿著玩具槌子，在路上隨機攻擊路人，並將過程拍成影片，又引起另一陣軒然大波。

根據日本媒體「女性自身」報導，近來日本社群網站上出現一段影片，內容是一位年輕的男性，拿著玩具嗶嗶槌，突然一邊笑，一邊跑向某位路人，並用槌子打了一下對方後迅速逃離。

事實上，這已經不是網上第一次出現類似的影片。像是日前也曾經有網友拿著嗶嗶槌，突然朝著一位正在等電梯的老婦人而去，並用槌子打了一下對方的後腦杓，接著轉身離開。這類影片在網路上增加，也讓人十分憂心，認為是否會有越來越多惡搞事件發生。

很多網友就痛批「暴行罪了吧」、「要不從嚴處理，讓小孩子們模仿就麻煩了」、「還不快逮捕」、「到底哪裡有趣了」、「這種人要是變多了，到時路上就會充滿隨機攻擊的犯人」、「跟有沒有受傷無關，這就是傷害行為」、「警察還不快抓」、「我倒想看看這種屁孩被打會怎樣」。

日本

延伸閱讀

小學生驚見路上有斷指…物流大叔夾斷手指 悲痛「趕送貨沒空看醫生」

隔壁住了正妹女大生 43歲噁男入侵天花板裝針孔偷窺長達一年

整箱馬鈴薯擺到忘記 他發現時已長成「陸地珊瑚」嚇壞妻子

新宿歌舞伎町公廁賣春！嫌開房間太貴「拚速度嘴巴解決」

相關新聞

買廢棄房屋牆壁挖出6罐現鈔 業主以為發達 到銀行悉真相夢碎

西班牙1名男子從地產發展商購入一間廢屋，當他打算進行大改造時，意外地發現房屋的牆壁中有6個滿載鈔票罐子，經點算後估計面額約值5.4萬英磅（約53萬港元）。當男子正為無端端得到一筆橫財而高興之際，在他將錢送到銀行後，這個發達夢卻成了泡影。

影／新惡搞流行？日本屁孩拿嗶嗶槌「見路人就打」 老人也不放過

就在「壽司郎屁孩」事件還讓人記憶猶新時，日本網路社群最近又吹起另一股惡搞歪風。有年輕網友拿著玩具槌子，在路上隨機攻擊路人，並將過程拍成影片，又引起另一陣軒然大波。

離譜！護士只顧聊電話 因1事關掉病人監視器 害85歲翁失救亡

護士偷懶隨時危及性命！澳洲1名女護士在工作期間，偷懶與家人視像聊天，其間嫌病人的生理指數監視器發出的聲響太嘈，竟關掉儀器的響鬧，隨後該85歲病人心跳過慢，但因其他護士沒有聽到響起警報而錯過救治黃金時間，白白喪失一條人命，調查後再發現她在當值的10小時內，只巡查過病人情況1次，女護士早前被裁定嚴重失職。

帶環保吸管上機被逮捕！「吸血鬼吸管」切口銳利如匕首 稱專為自衛設計

現今環保意識不斷提升，不少人出門都會自備環保餐具，包括筷子、吸管等，來為地球盡一份心力。但近期，國外一名男子因為攜帶被稱為「吸血鬼吸管...

恐怖！男子裸屍遭倒吊路中央示眾 陰莖被剁塞嘴巴 揭驚人死亡內情

這是性侵女童的下場？墨西哥發生恐怖兇殺案，1名男子被殘忍殺害，血淋淋的全裸屍體被倒吊在馬路中央的鋼架上示眾，陰莖更被切下塞進嘴裏，畫面極度驚嚇。死者遺體上更有紙板寫着「這就是強姦犯的命運（This was his fate for being a rapist）」。而有墨西哥組織稱，該男子是因為性侵1名5歲女孩受到懲罰，當地警方則暫未確認死者身份。

災難現場？人妻出差 6 天回家見 1 幕極傻眼心寒提離婚獲網友力撐

分擔家務本是夫妻的共同責任，絕不應倚賴其中一人！早前美國有人妻在社交平臺分享短片，指她出差6天回家後，驚見全屋一片狼藉，彷拂垃圾堆般。人妻揭發丈夫在她出差期間，根本沒有收拾好家裡，愈想愈感不滿兼心寒，因而提出離婚。不少網友對於人妻決定大表支持，認為她「值得更好」、「我為你驕傲」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦