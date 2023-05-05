影／新惡搞流行？日本屁孩拿嗶嗶槌「見路人就打」 老人也不放過

就在「壽司郎屁孩」事件還讓人記憶猶新時，日本網路社群最近又吹起另一股惡搞歪風。有年輕網友拿著玩具槌子，在路上隨機攻擊路人，並將過程拍成影片，又引起另一陣軒然大波。

根據日本媒體「女性自身」報導，近來日本社群網站上出現一段影片，內容是一位年輕的男性，拿著玩具嗶嗶槌，突然一邊笑，一邊跑向某位路人，並用槌子打了一下對方後迅速逃離。

事實上，這已經不是網上第一次出現類似的影片。像是日前也曾經有網友拿著嗶嗶槌，突然朝著一位正在等電梯的老婦人而去，並用槌子打了一下對方的後腦杓，接著轉身離開。這類影片在網路上增加，也讓人十分憂心，認為是否會有越來越多惡搞事件發生。

很多網友就痛批「暴行罪了吧」、「要不從嚴處理，讓小孩子們模仿就麻煩了」、「還不快逮捕」、「到底哪裡有趣了」、「這種人要是變多了，到時路上就會充滿隨機攻擊的犯人」、「跟有沒有受傷無關，這就是傷害行為」、「警察還不快抓」、「我倒想看看這種屁孩被打會怎樣」。