快訊

聖嬰發展年！鄭明典：颱風生成位置離台更遠「希望梅雨存多一點」

不留遺產…年花50萬退休金需多少？ 專家算出這數字

「印股票換鈔票」詐3.5億　丰偉環保董座等7人起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買廢棄房屋牆壁挖出6罐現鈔 業主以為發達 到銀行悉真相夢碎

香港01／ 撰文：喬納森
皮尼羅意外在房子的牆壁內，發現藏了6個罐子，而罐中藏有大量歐洲常見的鈔票，估計總價值高達4.75萬英磅（折約183萬台幣）。（網上圖片）
皮尼羅意外在房子的牆壁內，發現藏了6個罐子，而罐中藏有大量歐洲常見的鈔票，估計總價值高達4.75萬英磅（折約183萬台幣）。（網上圖片）

西班牙1名男子從地產發展商購入一間廢屋，當他打算進行大改造時，意外地發現房屋的牆壁中有6個滿載鈔票罐子，經點算後估計面額約值5.4萬英磅（約208萬台幣）。當男子正為無端端得到一筆橫財而高興之際，在他將錢送到銀行後，這個發達夢卻成了泡影。

綜合外媒報道，男子皮尼羅（Toño Piñeiro）於盧戈（Lugo）購買這楝房子之前，房子已棄置在當地很久。皮尼羅決定從新將房子大改造，意外在房子的牆壁內，發現藏了6個罐子，而罐中藏有大量歐洲常見的鈔票，估計總價值高達4.75萬英磅（約183萬台幣）。

正當皮尼羅為獲得一筆意外之財欣喜若狂，想不到當他將錢送往銀行存款時，卻不得不從發達夢甦醒，原因是這些鈔票絕大部份是西班牙比賽塔（peseta），是由1869年開始在西班牙流通的貨幣，惟到了2002年西班牙改用歐元，這些比賽塔便已停用，加上早已過了舊幣兌換新幣期限，這堆比賽塔已變成廢紙。此外因出現保存問題，有部份鈔票破損十分嚴重，也無法兌換。

不過，皮尼羅最後從當中挑選出一些仍可用於交易的鈔票，透過古幣交流商協助，幸運地成功兌換到3萬英鎊（約115萬台幣），成為改建房屋資金。

延伸閱讀：

跪玻璃了！人夫棉被偷藏$3.3萬私己錢　妻曬被一抖全飛　下場慘了

數錢數到手軟！老翁床底藏「鈔票山」　花19個鐘才數完竟有咁多錢

文章授權轉載自《香港01》

鈔票 房子 西班牙

延伸閱讀

人夫自作聰明把13萬私房錢藏棉被裡… 妻曬棉被一抖錢全飛了

無殼蝸牛缺公宅：西班牙「壞帳銀行」用抵押房產拯救居住正義？

數錢數到手軟！老翁床底藏「鈔票山」 花19小時才數完

影／新北三寶媽「拾金不昧」最好身教 小男童失而復得破涕笑

相關新聞

買廢棄房屋牆壁挖出6罐現鈔 業主以為發達 到銀行悉真相夢碎

西班牙1名男子從地產發展商購入一間廢屋，當他打算進行大改造時，意外地發現房屋的牆壁中有6個滿載鈔票罐子，經點算後估計面額約值5.4萬英磅（約53萬港元）。當男子正為無端端得到一筆橫財而高興之際，在他將錢送到銀行後，這個發達夢卻成了泡影。

影／新惡搞流行？日本屁孩拿嗶嗶槌「見路人就打」 老人也不放過

就在「壽司郎屁孩」事件還讓人記憶猶新時，日本網路社群最近又吹起另一股惡搞歪風。有年輕網友拿著玩具槌子，在路上隨機攻擊路人，並將過程拍成影片，又引起另一陣軒然大波。

離譜！護士只顧聊電話 因1事關掉病人監視器 害85歲翁失救亡

護士偷懶隨時危及性命！澳洲1名女護士在工作期間，偷懶與家人視訊聊天，其間嫌病人的生理指數監視器發出的聲響太吵，竟關掉儀器的響鈴，隨後該85歲病人心跳過慢，但因其他護士沒有聽到響起警報而錯過救治黃金時間，白白喪失一條人命，調查後再發現她在當值的10小時內，只巡查過病人情況1次，女護士早前被裁定嚴重失職。

帶環保吸管上機被逮捕！「吸血鬼吸管」切口銳利如匕首 稱專為自衛設計

現今環保意識不斷提升，不少人出門都會自備環保餐具，包括筷子、吸管等，來為地球盡一份心力。但近期，國外一名男子因為攜帶被稱為「吸血鬼吸管...

恐怖！男子裸屍遭倒吊路中央示眾 陰莖被剁塞嘴巴 揭驚人死亡內情

這是性侵女童的下場？墨西哥發生恐怖兇殺案，1名男子被殘忍殺害，血淋淋的全裸屍體被倒吊在馬路中央的鋼架上示眾，陰莖更被切下塞進嘴裏，畫面極度驚嚇。死者遺體上更有紙板寫着「這就是強姦犯的命運（This was his fate for being a rapist）」。而有墨西哥組織稱，該男子是因為性侵1名5歲女孩受到懲罰，當地警方則暫未確認死者身份。

災難現場？人妻出差 6 天回家見 1 幕極傻眼心寒提離婚獲網友力撐

分擔家務本是夫妻的共同責任，絕不應倚賴其中一人！早前美國有人妻在社交平臺分享短片，指她出差6天回家後，驚見全屋一片狼藉，彷拂垃圾堆般。人妻揭發丈夫在她出差期間，根本沒有收拾好家裡，愈想愈感不滿兼心寒，因而提出離婚。不少網友對於人妻決定大表支持，認為她「值得更好」、「我為你驕傲」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦