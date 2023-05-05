買廢棄房屋牆壁挖出6罐現鈔 業主以為發達 到銀行悉真相夢碎

西班牙1名男子從地產發展商購入一間廢屋，當他打算進行大改造時，意外地發現房屋的牆壁中有6個滿載鈔票罐子，經點算後估計面額約值5.4萬英磅（約208萬台幣）。當男子正為無端端得到一筆橫財而高興之際，在他將錢送到銀行後，這個發達夢卻成了泡影。

綜合外媒報道，男子皮尼羅（Toño Piñeiro）於盧戈（Lugo）購買這楝房子之前，房子已棄置在當地很久。皮尼羅決定從新將房子大改造，意外在房子的牆壁內，發現藏了6個罐子，而罐中藏有大量歐洲常見的鈔票，估計總價值高達4.75萬英磅（約183萬台幣）。

正當皮尼羅為獲得一筆意外之財欣喜若狂，想不到當他將錢送往銀行存款時，卻不得不從發達夢甦醒，原因是這些鈔票絕大部份是西班牙比賽塔（peseta），是由1869年開始在西班牙流通的貨幣，惟到了2002年西班牙改用歐元，這些比賽塔便已停用，加上早已過了舊幣兌換新幣期限，這堆比賽塔已變成廢紙。此外因出現保存問題，有部份鈔票破損十分嚴重，也無法兌換。

不過，皮尼羅最後從當中挑選出一些仍可用於交易的鈔票，透過古幣交流商協助，幸運地成功兌換到3萬英鎊（約115萬台幣），成為改建房屋資金。

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文章授權轉載自《香港01》