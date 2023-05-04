天降橫禍！馬國男騎車上班「遭閃電擊中」身亡 路面留下2個洞

騎摩托車上班途中不幸被閃電擊中，馬來西亞一名中年男子當場死亡。

《8視界新聞網》根據馬新社報導，一名50歲的馬來西亞摩托車騎士本月2日下午在雪蘭莪州萬津斯里芝丁村（Kampung Seri Cheeding）附近被閃電擊中身亡。

馬來西亞瓜拉冷岳縣警察局長阿末立德萬表示，事件發生在2日下午6點20分左右。死者當時正前往萬津皇冠城的一家工廠上班。

他說，摩托車騎士被一道閃電擊中，從摩托車上摔下，並失去知覺。

阿末立德萬局長也提到，路人將摩托車騎士抬到路邊，並撥打緊急電話和救護車，但他後來被宣布當場死亡。

閃電在路上擊出兩洞

阿末立德萬局長3日發表聲明稱，死者的脖子右側受傷，腹部和大腿也因被閃電擊中而受傷。此外，他從摩托車跌下，下巴和膝蓋也受傷；閃電還在路上擊出兩個洞。

另外，馬國警方3日完成屍檢，斷定死者死因是被閃電擊中，因此將案件列為猝死案處理。

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