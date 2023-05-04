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男度假歸國整理行李覺得牛仔褲「毛毛的」 一掀驚見超大蜘蛛

聯合新聞網／ 綜合報導
男子從墨西哥返國後發現行李中的褲子毛毛的，沒想到竟是一隻紅尾狼蛛。圖擷自紐約郵報
男子從墨西哥返國後發現行李中的褲子毛毛的，沒想到竟是一隻紅尾狼蛛。圖擷自紐約郵報

國外一名男子到墨西哥度假，返國到家後打開行李箱卻感覺牛仔褲裡面「毛毛的」，仔細一看發現竟是一隻狼蛛，讓他嚇了一大跳。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，31歲的詹姆士（James Mugridge）來自英格蘭，4月15日他跟女友一起到墨西哥度假，回到英國卻發現自己帶了「紀念品」回家。

詹姆士回到家以後開始整理行李，發現其中一件牛仔褲蓋著「毛毛的腳」，他嚇得驚聲尖叫，趕緊去拿筷子來查看這到底是什麼。原來牛仔褲裡面是一隻墨西哥紅尾狼蛛，身長約13公分，不過在舟車勞頓的過程當中已經死亡。

詹姆士說，他跟女友在墨西哥旅遊時，住進很多「叢林風」的旅館，他們在野外玩時也看過紅尾狼蛛，不過他們從來沒想過會帶一隻蜘蛛回家。原本他們打算帶那個行李箱上飛機，不過因為行李箱太大，所以被放到貨艙，他覺得這隻蜘蛛應該是在貨艙凍死的。

墨西哥紅尾狼蛛是一種捕鳥蛛，這類型的蜘蛛通常體型都很大，會補食蟋蟀或老鼠，也會吃青蛙、蜥蜴等動物。如果被紅尾狼蛛咬傷會比蜜蜂螫傷還嚴重，不過不會致命。

詹姆士說想到這隻蜘蛛曾鑽進他的牛仔褲，他就覺得非常害怕，幸好他沒有被咬，知道這隻蜘蛛死了讓他鬆了一口氣。

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