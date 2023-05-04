神機率！四姊妹同時懷孕 她們笑稱：可以開日托了

真的太巧了！英國有四個姊妹竟然在同時間懷孕，有兩人甚至預產期還在同一個月，讓她們開玩笑說家裡都可以當日托中心了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，來自英國的四個姊妹同時懷孕，35歲的姊姊潔伊（Jay Goodwillie）和29歲的凱莉（Kayleigh Stewart）預產期都在5月，兩個人懷的都是男孩。潔伊懷的是第二個寶寶，凱莉則是第一次當媽媽。41歲的凱瑞安（Kerry-Anne Thomson）和24歲的艾美（Amy Goodwillie）預產期則分別在10月和8月。

凱莉在受訪時表示，得知家族中會在今年一口氣增加四個孩子讓她覺得很驚訝，潔伊一直以來都很努力在做人，好不容易懷上孩子家裡的人都很開心。凱莉說她還記得潔伊打電話告訴她自己懷孕了，她很驚訝地說：「不可能吧！我也懷孕了！」

凱莉說四姊妹一直以來都很親近，從以前到現在都會共用衣服和化妝品，就連經期時間都差不多，也可能是因為這樣才在差不多時間懷孕。

四姊妹的感情非常好，雖然已經各自結婚，但四人住的地方距離彼此交通不到5分鐘。住得近加上同時懷孕，讓她們開心的說可以開「日托中心」一起照顧彼此的孩子。