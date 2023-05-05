快訊

聖嬰發展年！鄭明典：颱風生成位置離台更遠「希望梅雨存多一點」

不留遺產…年花50萬退休金需多少？ 專家算出這數字

「印股票換鈔票」詐3.5億　丰偉環保董座等7人起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶環保吸管上機被逮捕！「吸血鬼吸管」切口銳利如匕首 稱專為自衛設計

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：Szaboinc

文／林子洵

現今環保意識不斷提升，不少人出門都會自備環保餐具，包括筷子、吸管等，來為地球盡一份心力。但近期，國外一名男子因為攜帶被稱為「吸血鬼吸管（vampire straw）」的金屬環保吸管上飛機而遭到逮捕，航警也對此作出解釋。

當場沒收「吸血鬼吸管」並逮捕攜帶者

根據外媒報導，美國一名26歲男子日前在波士頓洛根將軍國際機場（General Edward Lawrence Logan International Airport）登機，卻被航警發現隨身物品中放有名為「吸血鬼吸管」的金屬吸管，警方除了當場沒收該吸管之外，還以違規攜帶危險物品逮捕該名男子進行後續審問。

現今環保意識不斷提升，不少人出門都會自備環保餐具，包括筷子、吸管等，來為地球盡一份心力。但近期，國外一名男子因為攜帶被稱為「吸血鬼吸管（vampire straw）」的金屬環保吸管上飛機而遭到逮捕，航警也對此作出解釋。
image source：Twitter/@TSA_NewEngland

吸血鬼吸管宣稱可以「像匕首一樣使用」

根據美國《CNN》報導指出，「訂製鈦吸血鬼吸管」是帶有尖銳切口的鈦金屬吸管。麻州警方透露，該名男子的吸管是在刀具製造商「Szabo Inc.」所購得。從商品的網購頁面可以看見，這款吸管要價85美元（約新台幣2550元），具多種用途，除了能毫不費力吸起任何濃稠的奶昔和冰沙之外，也強調「專為自衛而設計，非常堅固，足夠長，可以像匕首一樣使用」，尖銳程度甚至可以刺穿輪胎和「絕大多數合成材質」，被認為是相當容易隱藏在日常生活中的武器。

現今環保意識不斷提升，不少人出門都會自備環保餐具，包括筷子、吸管等，來為地球盡一份心力。但近期，國外一名男子因為攜帶被稱為「吸血鬼吸管（vampire straw）」的金屬環保吸管上飛機而遭到逮捕，航警也對此作出解釋。

image source：Szaboinc

美國運輸安全管理局出面提醒

美國運輸安全管理局（TSA）新英格蘭辦公室也特別在推特發文，針對攜帶吸血鬼吸管是否合法，取決於各地的刀械法律，不過絕大多數尖銳物品都禁止裝在隨身行李帶上飛機。麻州警方表示，在男子被捕的所在地，攜帶某些「具稜角的工具」，包含高跟鞋與匕首等物品皆屬於違法，而這次被發現的吸管也符合此類別，違規者將會被處以罰款，若先前曾受重罪指控，甚至最高可判處5年有期徒刑。

延伸閱讀

戴資穎揪「羽壇女單F4」世紀同框！網曝球衣1亮點：最大贏家「麥當勞」

美國3月就通報好市多A肝毒莓果？食藥署挨轟不作為急澄清：沒結果前不能公布！

網激推「MIT神級家電」驚！錯誤用法恐把細菌吃下肚

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

吸管 美國 網路溫度計

延伸閱讀

現象級爆款+1！熱播陸劇《長月燼明》仙俠虐戀逼瘋觀眾　羅雲熙、白鹿：哭到眼睛痛

台灣「人情味」討人厭？企鵝妹徒步環台遭「熱情款待」　網批：自卑的展現

黃捷看《人選之人造浪者》喊「編劇是寫我故事？」　製作單位回應了

中國海底撈吃飯打群架！店員不勸架「先收熱湯」 網讚爆：很專業

相關新聞

買廢棄房屋牆壁挖出6罐現鈔 業主以為發達 到銀行悉真相夢碎

西班牙1名男子從地產發展商購入一間廢屋，當他打算進行大改造時，意外地發現房屋的牆壁中有6個滿載鈔票罐子，經點算後估計面額約值5.4萬英磅（約53萬港元）。當男子正為無端端得到一筆橫財而高興之際，在他將錢送到銀行後，這個發達夢卻成了泡影。

影／新惡搞流行？日本屁孩拿嗶嗶槌「見路人就打」 老人也不放過

就在「壽司郎屁孩」事件還讓人記憶猶新時，日本網路社群最近又吹起另一股惡搞歪風。有年輕網友拿著玩具槌子，在路上隨機攻擊路人，並將過程拍成影片，又引起另一陣軒然大波。

離譜！護士只顧聊電話 因1事關掉病人監視器 害85歲翁失救亡

護士偷懶隨時危及性命！澳洲1名女護士在工作期間，偷懶與家人視訊聊天，其間嫌病人的生理指數監視器發出的聲響太吵，竟關掉儀器的響鈴，隨後該85歲病人心跳過慢，但因其他護士沒有聽到響起警報而錯過救治黃金時間，白白喪失一條人命，調查後再發現她在當值的10小時內，只巡查過病人情況1次，女護士早前被裁定嚴重失職。

帶環保吸管上機被逮捕！「吸血鬼吸管」切口銳利如匕首 稱專為自衛設計

現今環保意識不斷提升，不少人出門都會自備環保餐具，包括筷子、吸管等，來為地球盡一份心力。但近期，國外一名男子因為攜帶被稱為「吸血鬼吸管...

恐怖！男子裸屍遭倒吊路中央示眾 陰莖被剁塞嘴巴 揭驚人死亡內情

這是性侵女童的下場？墨西哥發生恐怖兇殺案，1名男子被殘忍殺害，血淋淋的全裸屍體被倒吊在馬路中央的鋼架上示眾，陰莖更被切下塞進嘴裏，畫面極度驚嚇。死者遺體上更有紙板寫着「這就是強姦犯的命運（This was his fate for being a rapist）」。而有墨西哥組織稱，該男子是因為性侵1名5歲女孩受到懲罰，當地警方則暫未確認死者身份。

災難現場？人妻出差 6 天回家見 1 幕極傻眼心寒提離婚獲網友力撐

分擔家務本是夫妻的共同責任，絕不應倚賴其中一人！早前美國有人妻在社交平臺分享短片，指她出差6天回家後，驚見全屋一片狼藉，彷拂垃圾堆般。人妻揭發丈夫在她出差期間，根本沒有收拾好家裡，愈想愈感不滿兼心寒，因而提出離婚。不少網友對於人妻決定大表支持，認為她「值得更好」、「我為你驕傲」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦