帶環保吸管上機被逮捕！「吸血鬼吸管」切口銳利如匕首 稱專為自衛設計
image source：Szaboinc
文／林子洵
現今環保意識不斷提升，不少人出門都會自備環保餐具，包括筷子、吸管等，來為地球盡一份心力。但近期，國外一名男子因為攜帶被稱為「吸血鬼吸管（vampire straw）」的金屬環保吸管上飛機而遭到逮捕，航警也對此作出解釋。
當場沒收「吸血鬼吸管」並逮捕攜帶者
根據外媒報導，美國一名26歲男子日前在波士頓洛根將軍國際機場（General Edward Lawrence Logan International Airport）登機，卻被航警發現隨身物品中放有名為「吸血鬼吸管」的金屬吸管，警方除了當場沒收該吸管之外，還以違規攜帶危險物品逮捕該名男子進行後續審問。
image source：Twitter/@TSA_NewEngland
吸血鬼吸管宣稱可以「像匕首一樣使用」
根據美國《CNN》報導指出，「訂製鈦吸血鬼吸管」是帶有尖銳切口的鈦金屬吸管。麻州警方透露，該名男子的吸管是在刀具製造商「Szabo Inc.」所購得。從商品的網購頁面可以看見，這款吸管要價85美元（約新台幣2550元），具多種用途，除了能毫不費力吸起任何濃稠的奶昔和冰沙之外，也強調「專為自衛而設計，非常堅固，足夠長，可以像匕首一樣使用」，尖銳程度甚至可以刺穿輪胎和「絕大多數合成材質」，被認為是相當容易隱藏在日常生活中的武器。
image source：Szaboinc
美國運輸安全管理局出面提醒
美國運輸安全管理局（TSA）新英格蘭辦公室也特別在推特發文，針對攜帶吸血鬼吸管是否合法，取決於各地的刀械法律，不過絕大多數尖銳物品都禁止裝在隨身行李帶上飛機。麻州警方表示，在男子被捕的所在地，攜帶某些「具稜角的工具」，包含高跟鞋與匕首等物品皆屬於違法，而這次被發現的吸管也符合此類別，違規者將會被處以罰款，若先前曾受重罪指控，甚至最高可判處5年有期徒刑。
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