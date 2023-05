帶環保吸管上機被逮捕！「吸血鬼吸管」切口銳利如匕首 稱專為自衛設計

這是性侵女童的下場?墨西哥發生恐怖兇殺案,1名男子被殘忍殺害,血淋淋的全裸屍體被倒吊在馬路中央的鋼架上示眾,陰莖更被切下塞進嘴裏,畫面極度驚嚇。死者遺體上更有紙板寫着「這就是強姦犯的命運(This was his fate for being a rapist)」。而有墨西哥組織稱,該男子是因為性侵1名5歲女孩受到懲罰,當地警方則暫未確認死者身份。

2023-05-05 08:06