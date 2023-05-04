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災難現場？人妻出差 6 天回家見 1 幕極傻眼心寒提離婚獲網友力撐

香港01／ 撰文：桃樂斯
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

分擔家務本是夫妻的共同責任，絕不應倚賴其中一人！早前美國有人妻在社交平臺分享短片，指她出差6天回家後，驚見全屋一片狼藉，彷拂垃圾堆般。人妻揭發丈夫在她出差期間，根本沒有收拾好家裡，愈想愈感不滿兼心寒，因而提出離婚。不少網友對於人妻決定大表支持，認為她「值得更好」、「我為你驕傲」。

美國有人妻出差回家后竟然看見全屋一片狼藉，揭發丈夫在她出差期間，完全沒有收拾家裡，感到不滿兼心寒，故提出離婚。（5kids5catssomedogstoo@TikTok）
美國有人妻出差回家后竟然看見全屋一片狼藉，揭發丈夫在她出差期間，完全沒有收拾家裡，感到不滿兼心寒，故提出離婚。（5kids5catssomedogstoo@TikTok）

該美國人妻邦迪（ Lynalice Bandy ）在TikTok發佈短片，分享她離家出差6天後回家的畫面。影片可見，邦迪回家后發現家裡到處都亂七八糟，先是客廳一片狼藉，遍地也有不少雜物;女兒房間的地毯更是過分得沾滿洗髮精，連被套和地毯都沾滿指甲油。至於另一房間地上亦有女兒的玩具和各種籃子;廚房桌上則有已打開的食物包裝和外賣紙袋，全屋衛生可以說是不堪入目。

客廳地上極多雜物。（5kids5catssomedogstoo@TikTok）
客廳地上極多雜物。（5kids5catssomedogstoo@TikTok）

女兒房間的地毯竟然會沾滿洗髮精。（5kids5catssomedogstoo@TikTok）
女兒房間的地毯竟然會沾滿洗髮精。（5kids5catssomedogstoo@TikTok）

邦迪稱，原本還心存希望，覺得她並不是家裡唯一負責做家務的人，但原來當她不在家時，根本沒有人會打掃衛生，而丈夫更是不斷以藉口推搪，辯稱因為把注意力放在工作上和忙於修理汽車，才沒時間照顧孩子和收拾家裡，她覺得十分心寒，把全屋清理乾淨後便決意離婚。

邦迪忙於清理全屋。（5kids5catssomedogstoo@TikTok）
邦迪忙於清理全屋。（5kids5catssomedogstoo@TikTok）

邦迪忙於清理全屋。（5kids5catssomedogstoo@TikTok）
邦迪忙於清理全屋。（5kids5catssomedogstoo@TikTok）

片段惹來網友關注，不少人看過邦迪家中各處的畫面後，紛紛支援她離婚的決定，「我為你感到驕傲」、「你真的很棒，要堅持住」、「那個家因為你而美麗，你付出這麼多的努力，確實值得更好」;亦有別人怒斥邦迪的丈夫不負責任，「甚至不配當人父母」。

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文章授權轉載自《香港01》

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