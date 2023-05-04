熟齡出軌...幼稚園就互許終身 60歲人妻驚丈夫「偷吃小20歲派遣妹」

每當外遇的發生，都可能撕裂一段感情。無論是再好的夫妻，恐怕都難以接受另一半的出軌行為。近來日本媒體，就有一則類似的感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名智香的63歲女性，幼稚園時期就認識一位非常要好的男子，雙方從小就約定以後要結婚。往後無論是升上高中，還是兩人唸大學分開，都還維持著交往關係，最後也如願結為連理。兩人一同在東京居住，並且生了三個小孩。

兩人的婚姻，就這麼平穩延續到60多歲。就在去年，智美的父親過世，獨居的母親也年老力衰。為了照顧母親，智美只好先回老家，並每個月回到東京一次。

然而某天智美回到東京時，丈夫的手機卻在半夜響起。只見丈夫一臉「糟糕了」的表情，讓智美馬上產生警覺，連忙詢問是怎麼回事。此時丈夫突然老淚縱橫，並且不停向智美道歉。原來，就在智美回老家的期間，丈夫和一位小他20歲，以派遣身份來到公司的職員發生外遇。

丈夫老實向智美坦承外遇，並且表示只有發生肉體關係，沒有心靈上的戀愛。之後也確實和對方斷絕關係，但內心卻始終耿耿於懷，常常把「智美不會原諒我吧」掛在嘴邊。一對長年融洽的夫妻，就這麼產生了一道無法消除的裂痕。