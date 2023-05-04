快訊

期刊先刊再審是未來大勢？學界論戰幾乎一面倒指出盲點

爺奶也想談戀愛！英國銀髮族交友軟體的心動人生

洋葱變罪人？麥當勞大麥克牛肉多放一味引暴動 網喊：改去漢堡王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英首相荷蘭酒駕？警察路上攔檢醉男 竟拿「強生假駕照」受檢

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自推特
圖擷自推特

前英國首相強生（Boris Johnson）竟然在荷蘭「酒駕」？荷蘭警方日前在路旁攔檢，沒想到一名駕駛拿出來的駕照竟是「強生的駕照」，讓員警看了哭笑不得。

ODDITYCENTRAL報導，4月29日荷蘭格羅寧根（Groningen）發生一起車禍。駕駛撞上人行道的柱子以後，卻像沒事發生一樣繼續往前開，引發員警關注。

警方隨即要求駕駛停車並進行酒駕檢測。據報，35歲的不具名男子一開始還拒絕受檢，在不斷推拖之後才配合檢測，而檢測結果也證實男子的確是酒後駕駛。

不過令警方印象深刻的是，當男子拿出駕照受檢時，這張駕照卻是「英國首相的駕照」。不但照片是用前英國首相強生的照片，就連名字、生日和出生地都直接「照抄」強生的真實資訊。但有趣的是，這張駕照是烏克蘭發行的，要到西元3000年才會過期。

格羅寧根警方將假駕照的照片上傳到推特並寫道：「很不幸的，我們沒有因為假駕照而上當。」發文也引來不少網友留言回應，有網友說看到以後笑到停不下來，還有人開玩笑說：「駕照說不定是真的，只是他是來自平行宇宙的強生」，另一名網友則表示，這類假證件很常見，在當地的紀念品店就有販售。

強生 駕照 酒駕

延伸閱讀

正妹長期天天打嗝以為「水土不服」 最終檢查發現罹患大腸癌

單身八年後想當單親媽 她在FB上找到網友捐精生下雙胞胎

「姐夫」常常不見 女子一查發現竟是室友「拿去用」氣到搬家

愛上同父異母哥哥 她不顧眾人阻止稱「會當好爸媽」生下兩孩

相關新聞

英首相荷蘭酒駕？警察路上攔檢醉男 竟拿「強生假駕照」受檢

前英國首相強生（Boris Johnson）竟然在荷蘭「酒駕」？荷蘭警方日前在路旁攔檢，沒想到一名駕駛拿出來的駕照竟是「強生的駕照」，讓員警看了哭笑不得。

恐怖單親媽碎屍烹煮5歲兒還吃頭顱 稱想「永遠和他在一起」

虎毒尚且不吃子！埃及有1名單親媽媽竟將毫無防備的5歲兒子拖到浴室，殘忍殺害後割頭分屍，甚至將兒子頭顱煮熟後食用，行為令人髮指。她被捕後表示自己受精神疾病影響，神志不清才犯案，至於吃下兒子部分遺體是為了「和他永遠在一起」。

肯亞邪教煽動「餓死能見耶穌」害死百人 驗屍證實部分遭謀殺

肯亞發生邪教煽惑信徒餓死見耶穌的害命事件，當局對數十具挖出的遺體進行驗屍發現，部分死者遭勒斃、毆打或窒息而死

正妹長期天天打嗝以為「水土不服」 最終檢查發現罹患大腸癌

美國佛州一名女子之前常常打嗝，即使不是剛吃飽，每天也會打5到10個嗝。但症狀持續很長一段時間後，她因身體嚴重不適，接受檢查這才發現罹患大腸癌三期。

單身八年後想當單親媽 她在FB上找到網友捐精生下雙胞胎

加拿大一名女子在單身八年後突然想要「當媽媽」，不過沒有對象的她根本沒辦法生孩子。後來她在FB上找到捐精社團，就這樣找到「孩子的爸」，生下一對雙胞胎。

機場「火腿可頌+柳橙汁」開天價！旅客氣炸發文 當地人曝原因

機場食物的價格通常較為高昂，遇到餐點CP值低的情況更會讓人感到不悅。一名旅客近日飛抵澳洲布里斯本後，在機場買了一瓶柳橙汁和一個火腿起司可頌當作早餐，沒想到餐點普通卻要價驚人，他因此氣炸發文。文章一出，便引起網友共鳴，但也有當地人跳出來解釋原因。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦