正妹長期天天打嗝以為「水土不服」 最終檢查發現罹患大腸癌

美國佛州一名女子之前常常打嗝，即使不是剛吃飽，每天也會打5到10個嗝。但症狀持續很長一段時間後，她因身體嚴重不適，接受檢查這才發現罹患大腸癌三期。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，24歲的貝莉（Bailey McBreen）是在2021年時發現身體異狀。她表示自己在那之前不常打嗝，但是從那時候起她每天會打5到10個嗝，讓她覺得非常奇怪。

不過當時貝莉並沒有將這件事放在心上，還跟男友開玩笑說是因為自己從另一個州搬過來「水土不服」。2022年2月，她因為胃酸逆流到醫院檢查，但醫生認為應該是焦慮造成，她的病情也持續惡化。今年一月，貝莉開始覺得身體很痛、食慾不振，也沒辦法順利如廁，於是再次到醫院檢查，沒想到竟發現自己罹患的是三期的大腸癌。

回想起確診過程，貝莉依然心有餘悸。醫生檢查發現，是因為腫瘤影響導致腸阻塞，才會出現打嗝、胃酸逆流的症狀。她表示，確診當下她只擠得出一句話，就是「我還不想死」。自己一直以來生活方式都很健康，真的不知道自己怎麼會罹癌。

今年一月確診後，醫生立刻安排手術替貝莉切除腫瘤，現在貝莉還需要持續化療到八月。雖然過程非常痛苦，但貝莉看待的方式非常正面，她認為癌症讓她更懂得安排生命中的優先次序，現在她更常花時間陪伴家人，也更注重自己吃進肚裡的東西。