單身八年後想當單親媽 她在FB上找到網友捐精生下雙胞胎

加拿大一名女子在單身八年後突然想要「當媽媽」，不過沒有對象的她根本沒辦法生孩子。後來她在FB上找到捐精社團，就這樣找到「孩子的爸」，生下一對雙胞胎。

據《鏡報》（Mirror）報導，34歲的莎拉（Sarah Mangat）是在2020年7月時突然決定要生小孩。當時她已經單身八年沒有對象，即使這八年來她「試了全世界所有交友軟體」，也還是找不到適合的另一半。莎拉決定要找精子銀行捐精生育，但在了解精子銀行的運作方式以後，她覺得這樣的受孕方式太沒有人情味，最後才會在FB上找到捐精社團。

莎拉受訪時表示，如果是用精子銀行的話，她在孩子滿18歲之前都不能見到對方，但她想要認識對方後再決定，於是便決定靠自己找捐精對象。2021年2月，莎拉終於找到適合的對象，對方也願意配合做性病檢查和基因檢測，更配合莎拉在公共場合見面。

2021年10月，莎拉成功受孕，但過程卻不是很順利。她的子宮頸在20週時就出現提早擴張的情況，即使手術也沒辦法拖延時間，最後寶寶在26週時早產。莎拉生下一對雙胞胎，不過因為早產兩個寶寶有腦出血、心臟問題和肺部發育不全等狀況。

即使懷孕和生產過程非常艱辛，莎拉仍順利將兩個孩子養到一歲。現在寶寶因為頭部扁平需要戴著頭盔，但莎拉說能夠擁有這兩個寶寶是她做過最棒的決定，她現在非常幸福。