機場「火腿可頌+柳橙汁」開天價！旅客氣炸發文 當地人曝原因

機場食物的價格通常較為高昂，遇到餐點CP值低的情況更會讓人感到不悅。一名旅客近日飛抵澳洲布里斯本後，在機場買了一瓶柳橙汁和一個火腿起司可頌當作早餐，沒想到餐點普通卻要價驚人，他因此氣炸發文。文章一出，便引起網友共鳴，但也有當地人跳出來解釋原因。

據《每日郵報》報導，一名旅客早上6點在雪梨搭機，飛抵布里斯本機場時已約7點半，由於將近上班時間，他不得不在機場解決早餐。選擇了一家沙拉吧後，該名旅客點了一個火腿起司可頌跟一瓶300毫升的柳橙汁。

沒想到，一個火腿起司可頌要價12.5美元（新台幣約383元）、柳橙汁要價6美元（新台幣約184元），此外，因為刷卡結帳還要額外付16美分，所以最終總共花費18.69美元（新台幣約573元）。該名旅客因此氣炸，並在Reddit發文，貼出當時的餐點照片抱怨，「看！布里斯本機場的早餐要價18.69美元」。

文章也引起共鳴，有網友訝異表示「你竟然買了！你真是個傻瓜」、「這（價格）太瘋狂了」，有網友則點出原因，「另一種選擇是布里斯本機場收取較低的租金，但增加機票費用。不管怎樣，你都在支付運營機場的費用」、「你有兩個選擇，機票200美元，可頌19美元，還是機票付210美元，可頌支付9美元」、「價格昂貴主要是因為這區的租金非常高」。

事實上，澳洲民眾近年的生活成本居高不下，報導指出，澳洲1月通膨率達7.8%，創32年來新高。截至去年12月，澳洲的消費物價指數（CPI）因房屋、食物、非酒精飲料而上漲，財政部長查默斯（Jim Chalmers）稱其「高得令人無法接受」。