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「姐夫」常常不見 女子一查發現竟是室友「拿去用」氣到搬家

聯合新聞網／ 綜合報導
麥克斯發現自己床頭櫃的「情趣用品」不翼而飛，沒想到竟是被室友偷用。圖擷自紐約郵報
麥克斯發現自己床頭櫃的「情趣用品」不翼而飛，沒想到竟是被室友偷用。圖擷自紐約郵報

美國一名女子在社群媒體上分享自己的「地獄室友」，吸引不少網友留言討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，30歲的麥克斯（Max）在TikTok上發布影片表示，這個月初她去探望家人，回到自己租屋處時，卻發現自己的「姊夫（情趣用品）」不見了。

麥克斯說，通常她都會把姊夫放在床頭櫃的抽屜裡，不過回家時卻發現裡面沒東西。她決定到室友的房間看看，沒想到打開室友床頭櫃抽屜，竟真的看到一支長得一模一樣的按摩棒。

當時麥克斯心想，或許只是室友的按摩棒剛好同顏色同品牌，於是傳訊息問姊妹們該怎麼處理這件事。朋友建議她用眼線筆在室友的那支按摩棒上做記號，接著看看室友會不會把按摩棒放回來。

為了給室友時間物歸原位，她還特地跑去附近的咖啡廳等待。想不到回到家後，真的看到用眼線筆做記號的按摩棒回到自己抽屜裡。麥克斯覺得超級噁心，生氣地傳訊息要跟室友對質，沒想到室友卻矢口否認，辯稱是其他人做的。

麥克斯好奇上網搜尋室友的名字，卻發現室友的家人有犯罪前科，室友家人的照片還在網路上流傳，照片被其他人標上「騙子」的字眼。在查到這些消息以後，麥克斯迅速在隔天搬家，搬家時還特地傳訊息要室友別再聯絡她了。室友則回訊息指責麥克斯，認為麥克斯是為了提前解約刻意栽贓她偷拿按摩棒。

這段經歷引來不少網友留言，有人說：「不知道她已經用過幾次了」，也有網友說：「這行為真的太過份」，另一名網友則建議真的要善用搜尋引擎，了解周遭的人。

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