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數錢數到手軟！老翁床底藏「鈔票山」 花19小時才數完

香港01／ 香港01記者喬納森／報導
薩爾內利在家中收藏一束束現金，數量多到成為「銀紙山」。（網上圖片）
薩爾內利在家中收藏一束束現金，數量多到成為「銀紙山」。（網上圖片）

不少人也有暗中收藏私房錢習慣。印尼1名老翁同樣愛將私房錢收藏起來，他在10年間，把收到的現金紮成一束束，藏在家中不同角落及床下底，至最近他因病卧床不起，唯有向親戚講出這秘密，立即替他處理家中的「寶藏」，想不到親友挖出來的現金，可堆成銀紙山，最後要用19個小時才點算完畢。

綜合外媒報導，居於印尼萬丹省西冷市的75歲老翁薩爾內利（Sarneli）， 一向有存私房錢習慣，而金錢來源是他賣鴨、政府補助和親友援助而來。

薩爾內利會將銀紙一疊疊用橡筋束起來，並放進膠袋內，硬幣則會存放在油漆桶或餅乾罐內。他會將這些私己錢藏在家中不同角落，有些會放在床下底，10年以來完全沒有人知道他有這個習慣。

而近期薩爾內利因身體出現毛病，行動有問題，須長時間臥床，唯有將埋藏多年的秘密告知55歲侄兒奧拉（Ola Sahala），希望他可代為處理。可是由於鈔票數量太多，除了親戚，也找了鄰居前來幫忙，最後眾人花了19個小時，才將全部現金點算完畢。

當中有1,000萬印尼盾（約21000元台幣）鈔票，因存放太耐而損毀，但仍有1.04億印尼盾（約200000元台幣）鈔票仍然完好無缺。奧拉透露，薩爾內利習慣不鎖門，因此對於他家中藏有這麼多鈔票的事實感到十分驚訝，「我們從沒想過他有這麼多錢，還收藏在他的房間裏」。

現時有損壞的抄票已被送到銀行兌換新鈔，餘下則交由薩爾內利兄弟接手。

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文章授權轉載自《香港01》

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