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青少年胖嘟嘟 英計畫施打減肥針

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
英國衛生局要求監管單位評估減肥藥「semaglutide」對青少年的影響。（Photo on WikiCommons）
英國衛生局要求監管單位評估減肥藥「semaglutide」對青少年的影響。（Photo on WikiCommons）

青少年過胖的議題持續在英國延燒，政府正研議幫他們打減肥針！英國衛生局要求監管單位評估減肥藥「semaglutide」對青少年的影響，研議替過胖的青少年接種減肥針。但目前反對聲浪指出，目前該藥物副作用仍缺乏長期評估，甚至會造成民眾對食物的強烈反應，認為應暫緩推動。

青少年打減肥針？

衛報》報導，英國政府要求醫療監管機構尼斯評估減肥藥「semaglutide」對18歲以下青少年的成本效益評估，未來12到17歲的英國青少年都可以接種減肥針的治療。

根據統計，英國10到11歲的青少年中，有23%被認為是「過重」，更有14.3%則是「肥胖」。而去年的臨床實驗中，有180位體重超過標準的青少年接種減肥針後，整體的體重在15個月內下降了16%，成為有望解決青年肥胖的殺手鐧。

英國衛生局官員表示，盡早透過藥物或體重管理等方式來處理青少年的肥胖問題，能夠有效減少青少年成年後出現不可逆的健康問題或進行入侵性手術，還能夠提高學齡兒童的學習效率。

缺乏長期評估

然而，社會對於減肥藥仍存有疑慮，包括英國衛生局先前通過成人使用「semaglutide」時，就引發社會包括「該減肥藥缺乏長期效應評估」、「是否還有潛藏副作用，目前仍缺乏明確的研究」等反彈聲浪。

SkyNews》指出，「semaglutide」常見副作用包括噁心、腹瀉、便秘或嘔吐。加州家醫專家格翰更指出，曾有患者表示，「吃了兩口牛排，就產生了嚴重的反感，甚至沒辦法再吃下任何一口」。

尼斯藥物評估主任奈特說，針對減肥藥「semaglutide」會有明確的指南，不會開放所有人使用，希望有需求的族群還是能獲得這種備受關注的減肥藥物。

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