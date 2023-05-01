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恐怖命案！參加鄰居喪禮 同桌6人1死5送院搶救 調查揭驚人內情

香港01／ 撰文：布萊恩
6名男子參加鄰居喪禮後同枱飲酒，其中1人被發現倒斃家中，另外5人都頭痛、無力送往醫院搶救，當中3人情況危急，要持續進行「血液透析（洗血）」，及後脫離危險期。（網上圖片）
6名男子參加鄰居喪禮後同枱飲酒，其中1人被發現倒斃家中，另外5人都頭痛、無力送往醫院搶救，當中3人情況危急，要持續進行「血液透析（洗血）」，及後脫離危險期。（網上圖片）

越南發生恐怖命案，6名男子參加鄰居葬禮並同枱飲酒，詎料翌日早上，其中1名男子被發現倒斃家中，另外5人均出現頭痛、無力等癥狀，需送往醫院搶救。警方經初步調查，估計6人是酒精中毒，正進一步調查事故原因。

綜合外媒報道，越南金甌省陳文泰縣6名男子，日前到慶平西北公社參加葬禮，並同桌飲酒。惟至4月26日早上8時，其中58歲男子被發現倒斃家中；另外5名同桌男子都出現頭痛、無力等情況，需送往醫院搶救，當中3人情況危急，要持續進行「血液透析（洗血）」，及後脫離危險期。初步調查指出， 6人都是酒精中毒

據報，越南2022年11月也發生類似事件，堅江省14人在葬禮上一起喝酒吃飯，隨後出現身體不適，其中3人死亡。醫生判定14人是酒精甲醇中毒，而莽禮上使用的酒精樣本檢測結果顯示，甲醇濃度比當地法定上限超標36倍。

過往不同地區亦曾發生過市民飲酒後集體中毒事件，一般都是誤飲工業酒精或假酒，工業酒精俗稱「甲醇」，其酒精濃度遠高於一般烈酒，可令人致命或失明等。而內地四川省去年3月亦曾發生喪親家庭在喪禮後設置「流水席」，事後4人飲酒後中毒死亡，另有13名賓客要入院治療，經調查後是有人誤把燃料誤認為是白酒飲下。

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文章授權轉載自《香港01》

酒精 中毒 越南 葬禮 頭痛

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