2年男友成表哥？爸爸突揭藏19年驚天秘密 結局再反轉她崩潰：要瘋了

一場家庭聚會到底可以揭露多少家族秘密！外國1名女子和男友出席家庭聚會時，意外發現「殘酷真相」——她和男友有血緣關係！原來她祖母和男友外祖母是同父異母的姐妹，兩人在不同家庭成長，之後分別生下了女子父親及男友母親。就在這對情侶為了彼此有血緣關係而崩潰大哭時，女子父親再爆出隱藏19年的驚天秘密，原來她父親是養父，並非生父，亦即她與男友並無血緣關係！一場如坐過山車般的家庭聚會令女子心力交瘁，難以面對，發帖直言「要瘋了！」。

綜合外媒報導，該名19歲女子於Reddit講述今次峰迴路轉的事件經過。她表示，和同齡男友交往接近2年，現已在小鎮上擁有一套公寓同居。數月前的一次家庭聚會上，父親提起已故祖母，並拿出一些照片展示，結果未來奶奶一看到即被嚇呆，表現得十分緊張。她急急離席數分鐘後，帶著男友已故外祖母的一些照片回來。令人驚訝的是，那些是女子祖母和男友外祖母年輕時的照片，原來男友外祖母是她祖母同父異母的妹妹，亦即她父親和男友母親是表兄妹！

女子表示曾祖父年輕時曾經有過婚外情，出軌對象生下了男友外祖母，而身為長女的祖母知道整件事。這對同父異母的姊妹後來在不同家庭中成長，事件就成為了家族秘辛，「雖然她們是分開撫養長大，但仍然是親人」。

女子和男友得知兩人有血緣關係後崩潰大哭，擔心無法交往下去。沒想到事件迎來大反轉，一直冷靜沉默的女子父親突然開聲，表示女子並非他親生女兒。原來當年女子父母在大學交往時一度分手，其間母親與他人交往。幾年後兩人重逢時，母親已經懷孕5個月，並與女子生父分開。而女子父親就承諾會照顧她們母子，並將女子當作親生女兒般撫養，她又透露養父十分盡責，對她的確極好。

不過，由於母親不希望別人知道女兒非丈夫親生，於是要求丈夫共同保守秘密，一守就是19年。換言之，女子實際上與男友並無血緣關係。雖然父母剖白隱藏多年的秘密，但女子仍心存懷疑，「我真的很希望這是真的，我沒有證據證明，但這看起來很合理…因為我從沒看過他們在母親懷孕之前的照片」。女子發帖稱現時心情混亂，急需空間發洩。

事件引起網友熱議，有人提議女子和男友進行DNA鑑定，確認是否真的沒有血緣關係，「做個測試就能令大家都安心」、「希望不是你父母為了令你好過些而欺騙你」。

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文章授權轉載自《香港01》