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天生「內建2個陰莖」！罕病男嬰出生無肛門 人類史上僅百例紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
巴基斯坦一名男嬰患有罕病「雙陰莖症」（Diphallia），天生擁有兩個陰莖卻沒有肛門。情境示意圖。圖／Ingimage
巴基斯坦一名男嬰患有罕病「雙陰莖症」（Diphallia），天生擁有兩個陰莖卻沒有肛門。情境示意圖。圖／Ingimage

巴基斯坦一名男嬰患有「雙陰莖症」（Diphallia），天生擁有兩個陰莖卻沒有肛門，其中一個甚至比另一個多出1公分，這種罕見疾病在人類史上只有100例文獻記錄。

根據《每日郵報》報導，巴基斯坦一名男嬰在懷孕第36週後出生，父母立即將他帶到兒童醫院接受治療，經掃描檢查發現男嬰缺少肛門，但擁有兩個「形狀正常」的陰莖，一個是1.5公分，另一個則是2.5公分，且膀胱同時連接到兩個尿道，代表兩個生殖器皆具排尿功能。

隨後，醫療團隊為男嬰執行手術，將他結腸的一端轉移至腹部左下方的開口，使其能夠順利排便，並選擇保留男嬰的兩個陰莖，卻未透漏原因。醫師表示，「雙陰莖症」患者會出現一系列疾病，包括泌尿生殖系統、胃腸道等方面，死亡率高於正常嬰兒，但男嬰在術後2天已順利出院，後續只需要回診觀察。

該團隊近期將這起案例發表於醫學期刊，團隊指出，「雙陰莖症」極為罕見，發病率為600萬分之一，首例可追溯到1609年，截至目前為止，全球僅100例文獻記錄，其中只有1％的患者會伴隨肛門或直腸的畸形問題。目前仍不清楚「雙陰莖症」病因，也沒有已知的單一風險因素，但醫師認為它是在子宮內生殖器發育時偶然形成的，當兩個陰莖都發育良好時，患者便可能出現雙陰莖症狀。

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