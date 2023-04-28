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稱「徒手攪拌才有健康酵素」 日本飯店「手指果汁」被罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
日本靜岡縣一家旅館推出「手指果汁」引發熱議，目前已經下架該商品。圖擷自旅館官方Instagram
日本靜岡縣一家旅館推出「手指果汁」引發熱議，目前已經下架該商品。圖擷自旅館官方Instagram

日本靜岡縣一家旅館在接受電視採訪時，大方表示自家的酵素果汁是「徒手攪拌」才會產生酵素，事後不只引來大批民眾批評撻伐，就連衛生當局也介入調查。

日本Yahoo報導，旅館員工在4月23日播出的節目中介紹了自家的酵素果汁。員工表示，果汁使用的是自家特製的酵素糖漿，是用夏天的柳橙作成的柳橙糖漿再製成柳橙汁。這名員工也提到，因為這款柳橙汁是用手指攪拌，所以會有手上的細菌發酵，產生酵素。工作人員甚至驕傲地跟主持人說，這款酵素果汁在泡澡前15分鐘喝對身體特別好，能夠達到排毒健體的功效。

節目播出以後引發網友熱烈討論，有不少人都認為「難以置信」、「這不可能吧！」，也有網友質疑「手上不是有金黃色葡萄球菌跟其他細菌嗎？這會造成食物中毒吧」。

靜岡縣健康福祉部生活衛生局也已經展開調查，該單位官員表示，必須進行進一步調查才能了解實際製作過程是否違法。由於引發網友批評及當局關注，該旅館已經在4月26日發聲明道歉，表示公司是在缺乏發酵相關知識的情況下犯下錯誤，未來將停賣這款果汁，也會配合衛生局指導改進。

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