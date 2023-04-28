稱「徒手攪拌才有健康酵素」 日本飯店「手指果汁」被罵翻
日本靜岡縣一家旅館在接受電視採訪時，大方表示自家的酵素果汁是「徒手攪拌」才會產生酵素，事後不只引來大批民眾批評撻伐，就連衛生當局也介入調查。
據日本Yahoo報導，旅館員工在4月23日播出的節目中介紹了自家的酵素果汁。員工表示，果汁使用的是自家特製的酵素糖漿，是用夏天的柳橙作成的柳橙糖漿再製成柳橙汁。這名員工也提到，因為這款柳橙汁是用手指攪拌，所以會有手上的細菌發酵，產生酵素。工作人員甚至驕傲地跟主持人說，這款酵素果汁在泡澡前15分鐘喝對身體特別好，能夠達到排毒健體的功效。
節目播出以後引發網友熱烈討論，有不少人都認為「難以置信」、「這不可能吧！」，也有網友質疑「手上不是有金黃色葡萄球菌跟其他細菌嗎？這會造成食物中毒吧」。
靜岡縣健康福祉部生活衛生局也已經展開調查，該單位官員表示，必須進行進一步調查才能了解實際製作過程是否違法。由於引發網友批評及當局關注，該旅館已經在4月26日發聲明道歉，表示公司是在缺乏發酵相關知識的情況下犯下錯誤，未來將停賣這款果汁，也會配合衛生局指導改進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言