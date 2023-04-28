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驚喜變驚嚇！男子假綁架真求婚 女友被嚇到尿褲子憤而提告

聯合新聞網／ 綜合報導
女子以為自己被綁架嚇到尿褲子，沒想到竟是男友策劃的求婚驚喜。示意圖／ingimage
女子以為自己被綁架嚇到尿褲子，沒想到竟是男友策劃的求婚驚喜。示意圖／ingimage

不少人在求婚時都會精心策劃求婚過程，希望能夠給女友驚喜並留下永遠的回憶。不過國外一名男子卻以「綁架女友」來求婚，讓女友不但一點也不感動，還氣得打算對男友跟同夥友人提告。

據《鏡報》（Mirror）報導，被綁架的女網友日前在知名論壇Reddit上發文表示，上週男友告訴她週五要跟朋友出去露營，因為露營的地方沒有訊號，所以男友跟她約好週日再聯絡碰面。

週五當天早上男友若無其事地傳訊息報備，表示即將跟朋友出門露營，原po則不疑有他的按照習慣出門晨跑。原po在晨跑時戴著耳機，但她發現附近有一台SUV行跡非常可疑，感覺像是在跟蹤她。女子為了安全起見將所在位置發給自己的姐姐，並請姐姐留意她的後續狀況。沒想到發完訊息後SUV就有兩個蒙面人跳下車將她綁走。

女子的手機在掙扎過程中掉在原地，她被矇上眼、抓上車，過程中不斷掙扎並哀求蒙面人放她走。蒙面人不但不為所動，其中一人還趁機一直撫摸她的大腿內側，並在煞車時假裝控制不住地把臉埋在原po胸口。

原po擔心自己有生命危險，過程中嚇得尿褲子，瑜珈褲也在掙扎過程中弄髒了。沒想到抵達終點以後，蒙面人拿掉她的眼罩，她看見男友跪在房子裡，周遭還擺滿浪漫的求婚裝飾品。原po意識過來，卻一點都不開心，當場哭了出來。

原po的姐姐趕到現場將眾人罵了一頓，並將原po帶走。隨後原po到警局報案，警方告訴她，她可以以「非法監禁」為由對相關人士提出告訴。原po現在想起來這段過程也還是非常害怕，不少網友都留言支持她提告，並建議她接受心理諮商。

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