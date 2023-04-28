整箱馬鈴薯擺到忘記 他發現時已長成「陸地珊瑚」嚇壞妻子

馬鈴薯是常見的澱粉類食材，有許多種料理的作法，像是煮咖哩、馬鈴薯燉肉，或者做成炸薯條，也能夠切絲拌炒等等。然而馬鈴薯若是放置太久，則可能會有發芽現象，發芽的馬鈴薯因為產生毒性，絕對不能食用。近來有位日本網友，就碰到一件關於馬鈴薯發芽的意外狀況。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「ayu_pig」近來分享，表示他之前因為參加了某個地區的故鄉納稅，獲得當地贈送一箱10公斤的馬鈴薯做為禮物。然而他自己因為繁忙的關係，都沒空去處理那些馬鈴薯，就這麼一直堆在家中的某個角落。

結果有一天，他才發現放太久的馬鈴薯已經完全發芽，且發芽的部分還完全蔓延到紙箱外，看上去十分嚇人。網友妻子看到時，都忍不住發出尖叫。他自己雖然覺得畫面很壯觀，但也感到很抱歉，辜負了農家的心意。

網友們見照也紛紛回應「太悲傷了」、「生命力好強韌」、「這不是召喚獸，而是『召喚樹』」、「異次元的色彩啊」、「這該不會能直接拿去種吧」、「自然藝術爆誕」、「各種意義上一點都不想看箱子裡長怎樣」、「毒屬性」、「笑死我了」、「簡直是陸地珊瑚」。