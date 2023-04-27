狠男巷內抓無助海鷗「放縱慾火」 法官見人禽交嚇傻：這很不尋常
英國傳出一起驚悚的性侵案！一名40歲男子撿到一隻受傷的海鷗後，竟將牠當成「洩慾工具」，不僅跑到小巷內對無助的海鷗「伸出狼爪」，還一邊利用手機播放A片助興。事情曝光後，該名男子遭警方逮捕，法官也坦言這是他們遇過最不尋常的案件之一。
根據《每日鏡報》、《Metro》報導，去年8月，英國男子大衛（David Lee）在桑德蘭（Sunderland）一條巷內性侵海鷗。從監視器畫面得知，當時大衛在巷內脫下褲子做出下跪的姿勢，將一隻受傷的海鷗夾在雙腿間後，一邊以手機播放成人片，一邊利用無助的動物「釋放慾火」，過程中海鷗更不斷發出悲鳴。事後，大衛直接將受傷的海鷗一腳踢開，行徑相當殘暴。
事件曝光後，大衛遭警方逮捕，他一度否認犯案，還辯稱自己是為幫助海鷗，才使用手機搜尋救援方法。然而，警方沒收關鍵手機後，也以證據打臉大衛的一派胡言，直指當下大衛只是用手機搜尋色情網站，根本沒有聯繫任何動保協會，大衛隨後才坦承罪刑。
驚悚的「人禽交」也讓法官直搖頭，一名經驗豐富的法官坦言，這是他在法院裡遇到最不尋常的案件之一。大衛的辯護律師則表示，將朝犯案人有精神病史的方向進行辯護。
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