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連體嬰姊妹共享「一個」下半身 她仍順利墜入愛河論及婚嫁

聯合新聞網／ 綜合報導
露琵塔跟卡門姊妹倆做什麼都必須黏在一起，即使卡門交了男友，三人相處仍非常和睦。圖擷自Instagram
露琵塔跟卡門姊妹倆做什麼都必須黏在一起，即使卡門交了男友，三人相處仍非常和睦。圖擷自Instagram

國外一對22歲的連體嬰姊妹從小就只有「一個下半身」，動手術可能會有生命危險，因此她們維持原狀，不論做什麼都形影不離。雖然如此，其中一人依然談戀愛且論及婚嫁，過程十分感人。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，22歲的露琵塔（Lupita）跟卡門（Carmen Andrade）是一對連體雙胞胎。因為兩人下半身黏在一起，因此只能共用骨盆、生殖系統和肝臟，就連左右腳都是兩人各自控制一隻腳。

卡門受訪時表示，兩人長大的過程遇到不少挑戰，不過她們會一起去聽音樂會、看電影，也會搭飛機去國外旅行。如果要將兩人分開，可能會造成致命後果，因此兩人到目前為止都沒有試過要動手術分開。

雖然兩人不管做什麼都得形影不離，卡門依然找到了愛她的另一半。她是在2020年10月時透過交友軟體認識現任男友丹尼爾（Daniel）。卡門說當初在玩交友軟體時，有很多有特殊癖好的人知道卡門是連體嬰，就傳給她很多奇怪的訊息，但丹尼爾卻完全沒有用連體嬰來當作聊天話題。

卡門說，自己跟丹尼爾談的是柏拉圖式戀愛，沒有發生關係。她跟丹尼爾已經論及婚嫁，不過打算先同居試婚。未來她跟丹尼爾也不會生小孩，因為卡門跟露琵塔有子宮內膜異位症，所以不能生孩子。

雖然如此，卡門說三個人相處得很好。有時候丹尼爾來她家留宿，她都睡著了，丹尼爾還會繼續跟露琵塔聊天。為了不讓露琵塔覺得自己像「電燈泡」，兩人有時也會讓露琵塔來決定約會的地點。她提到，現在的生活很平淡，但是他們都覺得非常幸福。

雙胞胎

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