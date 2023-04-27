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女在家休息突遭流彈擊中 「彈卡下體」痛不欲生緊急開刀治療

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在家中休息竟遭流彈擊中陰部。圖擷自紐約郵報
女子在家中休息竟遭流彈擊中陰部。圖擷自紐約郵報

國外一名女子某天在家休息時，不知從哪射進一顆子彈，沒想到子彈就這樣射中女子的私密處，讓她痛不欲生，被緊急送到醫院就醫治療。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，日前國外發生全球第一起「子彈穿透外陰部」的醫學案例，相關研究已發表在《外科病例報告期刊》（Journal of Surgery Case Reports）中。

該研究指出，非洲索馬利亞一名不具名的24歲女子，某天在家中休息時遭流彈擊中。當時子彈打穿天花板，射中女子的私密處，女子立刻被送往當地醫院檢查。經過電腦斷層掃描後，醫生發現子彈卡在女子的陰蒂上，必須立刻取出子彈。

幸好由於子彈在穿過其他物品時降低了速度，因此沒有造成更嚴重的傷害，女子手術十分成功，第二天就出院回家休養，後續回診狀況也十分良好。研究指出，女性生殖器遭槍傷的情況較常出現於戰亂或治安較差的區域。常見的外陰部傷害通常是因不同運動造成的，包含騎跨傷、燒傷、動物或人類咬傷及性侵。

之前曾有助產士在女性陰部發現指甲的甲片、筆蓋，甚至還有比基尼的泳褲。今年四月甚至有醫生在為患者檢查時，發現女子的陰道中有蟑螂屍體。

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