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影／超療癒！日本知名糨糊廠分享製造過程 網喊：想應徵了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名廠商分享糨糊製造過程影片。圖擷自twitter
日本知名廠商分享糨糊製造過程影片。圖擷自twitter

「動物糨糊（どうぶつのり）」是一款由日本廠商「不易糊工業株式會社」生產，有著可愛的外型包裝，長年受到日本顧客喜愛的一款糨糊，也是該公司最具代表性的產品。近來廠商分享一段產品在製作過程中的影片，引起了許多網友的迴響。

根據日本媒體「withnews8」報導，「不易糊工業株式會社」是創業於1886年文具商，創立初期名為「足立商店」。1895年，他們開發出日本第一個桌上型糨糊，並將其命名為「不易糊」。「不易糊」典故取自於中國思想家荀子的「萬世不能易也」，有著誇耀自家產品品質萬年不劣化的意涵。

近來，他們在官方twitter分享人氣商品「動物糨糊」的製作過程。畫面中黃色的可愛造型塑膠合，依序裝滿白色糨糊的模樣，讓人看了十分療癒，在不知不覺之下，就把影片重複看了好幾回，至今已累積超過145萬次觀看。

很多網友就表示「好懷念喔，以前上學必備」、「現在是大人了，還是一樣覺得可愛」、「總覺得看起來很好吃」、「我家的還再繼續用」、「過世的父親以前都會使用」、「這個小孩子用起來很安全」、「感覺好像在裝腦漿一樣」、「幼稚園～小學時期多虧有這個」、「想進這家工廠工作了」。

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