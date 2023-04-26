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鑽戒落伍了！「智能婚戒」24小時監測情侶健康

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
許多情侶開始選擇智能婚戒取代鑽戒，不僅能監測伴侶身體素質，還有行動支付的功能。（網路截圖）
許多情侶開始選擇智能婚戒取代鑽戒，不僅能監測伴侶身體素質，還有行動支付的功能。（網路截圖）

白頭偕老不是夢，智能婚戒可支付也能24小時監測情侶的健康狀況！隨著新興技術出現，也在改變傳統的婚禮模式，如許多伴侶選擇智能婚戒取代鑽戒，不僅能監測伴侶身體素質，還有行動支付的功能。此外，許多不擅言詞的夫妻，也選擇以AI協助寫出婚禮誓詞。

婚戒能測伴侶健康

BBC》報導，科技帶來的改變無孔不入，愈來愈多新婚夫妻開始揚棄傳統的婚禮，採用新的科技婚禮，如智能婚戒能夠監測伴侶的心跳，還有支付功能。一對選擇智能婚戒的伴侶表示，「這感覺像他的心跳伴隨在我身邊，比鑽石、黃金都還要浪漫」。

智能戒指全球銷售額每年增長逾2成，還有包括智能項鍊、無人機拍攝婚禮現場等，科技已經滲透到婚禮的每一個層面。婚禮策劃網站主編柏克表示，現在民眾生活的各方面已經與科技密不可分，自然而然也會影響到結婚這件人生大事。

科技全面改造婚禮

目前還有企業利用人工智慧來幫助伴侶撰寫婚禮誓詞。聊天機器人企業「Joy」執行長橋希表示，有89%的受訪者認為「編寫婚禮誓詞時，常常感覺到不知所措」，人工智慧不是要扼殺浪漫感，更能要協助民眾表達出難以述說的感情。

此外，隨著網路與社群平台崛起，許多喜帖、婚禮片段或感人場景都能用新方式傳播，包括喜帖無紙化、無人機空拍婚禮現場等。《WeddingForward》更指出，如果有人無法出席婚禮，現在已經能透過VR提供更加真實的體驗，實時體驗婚禮現場。

國外就有對新人舉辦了全球首場 VR 婚禮，同時，這場的婚禮僅花費2531美元，省下大筆宴客的費用。參加VR婚禮的賓客可以送上emoji表情符號，虛擬空間進行即時互動。

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