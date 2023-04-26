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女多年不適檢查發現11年前手術針線留體內 醫辯：她自己吞的

聯合新聞網／ 綜合報導
過去多幾年瑪麗亞常常感到身體不適，被迫換了好幾份工作。圖擷自紐約郵報
過去多幾年瑪麗亞常常感到身體不適，被迫換了好幾份工作。圖擷自紐約郵報

哥倫比亞一名女子過去十年來常覺得身體不適，檢查後才發現原來體內遺留11年前手術縫合的針線。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，哥倫比亞一名39歲的婦女瑪麗亞（Maria Aerlinda Forero）過去幾年經常覺得身體不適。有時她的身體不舒服到她連下床都沒辦法，晚上也常常睡不著覺。

每次去看醫生，醫生就會開乙醯胺酚成份的止痛藥，但這對她來說一點幫助都沒有。由於身體不舒服，瑪麗亞被迫多次換工作，而且還要常常騎車到兩小時車程遠的醫院看病。瑪麗亞說，後來醫生開了別種止痛藥但她的疾病依然不見起色，於是2022年11月才決定用超音波和核磁共振檢查。

經過核磁共振及超音波檢查以後，瑪麗亞才發現自己體內留有手術用的針線。圖擷自紐約郵報
經過核磁共振及超音波檢查以後，瑪麗亞才發現自己體內留有手術用的針線。圖擷自紐約郵報

沒想到檢查後才發現瑪麗亞的體內遺留了手術縫合用的針線。原來2012年時，瑪麗亞生完第四個孩子以後接受結紮手術，當時醫生就這樣把手術用品「忘」在她的身體裡。

瑪麗亞憤怒地帶著掃描結果回去找當初動刀的醫生，沒想到醫生卻說針線不是他留下的，「有可能是瑪麗亞自己吞的」。據報，體內異物可能造成癌症等身體病變，因此瑪麗亞目前正在安排進行手術，希望能快點恢復健康狀態。

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