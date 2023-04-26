鐵達尼號沉船早有預兆？首航14年前短篇小說揭恐怖巧合

1912年4月10日鐵達尼號駛離英國南漢普頓（Southhampton），華麗的首航卻在4月14日發生憾事，鐵達尼號撞上一座冰山後，於隔日沉沒。近日，一名國外作家發表新書，揭露鐵達尼號首航前早有不祥之兆，更直言它「注定沉入海底」。

據《紐約郵報》報導，「鐵達尼號災難：注定失敗的郵輪之預兆、謎團和厄運（The Titanic Disaster: Omens, Mysteries & Misfortunes of the Doomed Liner，暫譯）」一書揭露，鐵達尼號撞上冰山沉沒前曾有不祥之兆，作者詹姆斯·班克羅夫特（James Bancroft）更表示，圍繞鐵達尼號發生的奇怪事件比任何船隻都多，與之相關的不祥預感、預兆，表明它注定沉入海底。

報導指出，除了船上載有被詛咒的埃及木乃伊棺材蓋的傳言，在鐵達尼號展開首航的14年前，一名美國作家摩根·安德魯·羅伯遜（Morgan Andrew Roberson）發表了一篇詭異的短篇小說，描述一艘虛構的遠洋客輪泰坦號（The Titan）在距紐芬蘭（Newfoundland）約400海里處撞上一座冰山後沉沒，地點與鐵達尼號實際沉沒的位置雷同。且與鐵達尼號一樣，虛構的泰坦號沒有配備足夠的救生艇。