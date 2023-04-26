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鐵達尼號沉船早有預兆？首航14年前短篇小說揭恐怖巧合

聯合新聞網／ 綜合報導
鐵達尼號在1912年4月10日展開首航，駛離英國南漢普頓。圖截自@RMSTitanic_Inc
鐵達尼號在1912年4月10日展開首航，駛離英國南漢普頓。圖截自@RMSTitanic_Inc

1912年4月10日鐵達尼號駛離英國南漢普頓（Southhampton），華麗的首航卻在4月14日發生憾事，鐵達尼號撞上一座冰山後，於隔日沉沒。近日，一名國外作家發表新書，揭露鐵達尼號首航前早有不祥之兆，更直言它「注定沉入海底」。

據《紐約郵報》報導，「鐵達尼號災難：注定失敗的郵輪之預兆、謎團和厄運（The Titanic Disaster: Omens, Mysteries & Misfortunes of the Doomed Liner，暫譯）」一書揭露，鐵達尼號撞上冰山沉沒前曾有不祥之兆，作者詹姆斯·班克羅夫特（James Bancroft）更表示，圍繞鐵達尼號發生的奇怪事件比任何船隻都多，與之相關的不祥預感、預兆，表明它注定沉入海底。

報導指出，除了船上載有被詛咒的埃及木乃伊棺材蓋的傳言，在鐵達尼號展開首航的14年前，一名美國作家摩根·安德魯·羅伯遜（Morgan Andrew Roberson）發表了一篇詭異的短篇小說，描述一艘虛構的遠洋客輪泰坦號（The Titan）在距紐芬蘭（Newfoundland）約400海里處撞上一座冰山後沉沒，地點與鐵達尼號實際沉沒的位置雷同。且與鐵達尼號一樣，虛構的泰坦號沒有配備足夠的救生艇。

除此之外，愛德華史密斯（Edward Smith）成為鐵達尼號的船長之前，已捲入了五起重大事件，其中一起更涉及鐵達尼號的姊妹船——奧林匹亞號（The Olympia），且曾導致數艘船擱淺，還讓一艘拖船【拖船】一種用於拖曳或推動其他船隻的船舶，使之能在港口或海上航行，或通過河流和運河。被戰艦撞上。愛德華因此向友人坦白自己倒楣透頂，一些曾在奧林匹亞號工作的人員則拒絕在愛德華手下再次於鐵達尼號服役。在鐵達尼號準備啟航之際，更有50名乘客有不祥的預感，即便會損失一筆高昂的費用，也堅持拒絕登船。

鐵達尼號 埃及 木乃伊 郵輪

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