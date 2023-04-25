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六千萬出售已受精胚胎 網紅自稱基因優良能「改良人類基因」

聯合新聞網／ 綜合報導
尼格里斯認為自己基因優良，出售6千萬的胚胎能幫助「改良人類基因」。圖擷自Instagram
尼格里斯認為自己基因優良，出售6千萬的胚胎能幫助「改良人類基因」。圖擷自Instagram

墨西哥一名網紅近期以200萬美元價格（約6142萬台幣）出售自家已受精的胚胎。之所以開出如此高價，是因為男子對自己的基因有著絕對的自信，認為出售胚胎是在「改良人類基因」，還宣稱胚胎的品質絕對「掛保證」。

ODDITYCENTRAL報導，46歲的尼格里斯（Poncho de Nigris）是名企業家，也是網紅兼節目主持人。近期他宣布要以1顆200萬美元的價格出售胚胎，因此引發熱議。據報，尼格里斯跟妻子育有4個小孩，之前他們冷凍了兩個已經受精的胚胎，但近期決定不生第5胎，因此才想到要出售胚胎。

尼格里斯表示，這兩個胚胎是女嬰；他所有孩子都長得很好看，因此這兩個女孩子一定也是「高顏值」。他也提到，冷凍胚胎的技術非常專業，花費了數年時間且要價不菲，因此不能免費送出胚胎。不過他表示，自己能保證這兩個胚胎的品質絕對優良。

他認為出售這麼高品質的胚胎能幫助那些不孕或想擁有好看小孩的夫妻。若是沒有賣出去，胚胎也可以繼續冷凍，未來他去世時，胚胎就能留給家人。尼格里斯強調，因為他所有孩子都很優秀，現在有很多人想要買這兩顆胚胎。雖然他是想用這兩顆胚胎交易，但也是在幫助人類「改良人類基因」。

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